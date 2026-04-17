Alanya’da sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşım sonrası gözaltına alınan 47 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PAYLAŞIM SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
Alanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli sosyal medya paylaşımı üzerine güvenlik birimleri hızlı şekilde harekete geçti. Yapılan incelemede paylaşımın C.K. (47) isimli şahsa ait olduğu belirlendi.
EMNİYET EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI
Adliyeye çıkarılan C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
Son dönemde sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlara yönelik işlemler artarken, yetkililer bu tür paylaşımların hukuki sonuçları konusunda uyarılarını sürdürüyor.