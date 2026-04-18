Başkentte işlenen ve kan donduran cinayetin yankıları yıllar sonra yeniden gündeme oturdu. Alanya kamuoyunun da güvenlik ve sınır tedbirleri bağlamında yakından takip ettiği, suçluların adaletten kaçış yöntemlerine dair çarpıcı bir örnek teşkil eden olayda, 7 yıllık sır perdesi aralandı. Cinayet azmettiricisi olduğu belirlenen Barış Mirza, filmleri aratmayan bir planla adalet sistemini atlatmaya çalışsa da emniyetin radarına takılmaktan kurtulamadı.

28 KURŞUNLU İNFAZIN AZMETTİRİCİSİ

Kanlı olay, 29 Ekim 2010 tarihinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde yaşanmıştı. 26 yaşındaki Burak Şen, aracının içinde kurulan korkunç pusuda tam 28 kurşunla katledilmişti. Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, bu vahşi infazın planlayıcısı ve azmettiricisinin Barış Mirza olduğunu tespit etti. Ancak zanlı, olayın hemen ardından sırra kadem basarak Gürcistan'a kaçtı ve yıllarca izini kaybettirmeyi başardı.

ESTETİK AMELİYATLA AKILALMAZ PLAN

Yurt dışında saklandığı süre boyunca yakalanmamak için akılalmaz yöntemlere başvuran firari şahıs, adeta başka birine dönüştü. Tanınmamak amacıyla burun, dudak ve çene bölgelerinden peş peşe estetik operasyonlar geçiren Mirza, bununla da yetinmeyip saç ektirdi. Yüz hatlarını tamamen değiştirerek öz kardeşine benzeyen zanlı, Türkiye'ye giriş yaparken de kardeşine ait resmi kimlik belgelerini kullandı. Sınır kontrollerini bu sahte kimlik ve yeni yüzüyle aşan şahıs, kusursuz bir plan yaptığını düşündü.

FİLM GİBİ OPERASYONLA TUTUKLANDI

Ancak Ankara Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin dikkatli ve ısrarlı takibi, bu şeytani planı bozdu. Zanlının fiziksel olarak tamamen değişmesine rağmen, istihbarat verileri ve detaylı antropolojik analizler kimliğini ele verdi. Düğmeye basan ekipler, düzenledikleri şok operasyonla firariyi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik çemberinde adliyeye sevk edilen Barış Mirza tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 yıl önce evlatlarını kaybeden Şen ailesinin adalet bekleyişi, katil zanlısının demir parmaklıklar ardına konulmasıyla nihayet sonuç buldu.