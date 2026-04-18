Tunceli’de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma yeniden hız kazandı. Dosyaya giren yeni delillerle birlikte süreç, artık sadece “kayıp” başlığında değil; cinayet, cesedin gizlenmesi ve delil karartma şüphesi üzerinden yürütülüyor.

Bu kapsamda adliyeye sevk edilen şüphelilerden iki kişi daha tutuklandı ve dosyada cezaevindeki şüpheli sayısı 8’e yükseldi.

Soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Uğurcan A. ve Abakarov’un eski polis olan üvey babası Engin Yücer’in savcılık sorgusunu tamamladı. Ardından dosya nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi.

Mahkeme, Zeinal Abakarov ile Engin Yücer’in tutuklanmasına karar verdi. Uğurcan A. ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 8 oldu.

Bir yandan da dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile o dönem Vali Sonel’in korumalığını yaptığı belirtilen Şükrü E’nin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Hani bazen bir dosya yıllarca rafta kalır ya, sonra bir anda yeniden açılır; bu soruşturma da tam olarak o noktada. İsim listesi uzadıkça uzuyor, takip etmek bile zor.

Soruşturma kapsamında daha önce, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu süreçte, Gülistan Doku’nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Zeinal Abakarov’un annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven tutuklanmıştı. Munzur Üniversitesi’nin güvenlik kameralarından sorumlu olduğu belirtilen Savaş G. ile Süleyman Ö. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol uygulanmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındığı belirtilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Elazığ’da gözaltına alındığı, ardından Erzurum’a götürüldüğü kaydedildi. Eski başhekim Çağdaş Özdemir’in ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Soruşturma derinleştikçe, dosyanın Alanya dahil birçok kentte yakından izlendiği de görülüyor; çünkü kayıp bir öğrencinin akıbetiyle ilgili “delil karartma” iddiaları, herkesin adalet duygusuna dokunuyor. İnsanlar, ‘Bir sim karttan veri silindi deniyor, kamera kayıtları tartışılıyor… peki geriye ne kalıyor?’ diye soruyor.

Süreçle ilgili yeni gelişmelerin gelmesi bekleniyor, bazı ifadeler daha…