Sugözü Mahallesi'nden merhum Hüseyin Karasoy'un oğlu, Hüseyin Tuyan Karasoy’un babası ve Alanyaspor Kulübü Müdürü Mehmet Karasoy'un abisi olan Alanya'nın tanınmış ve sevilen ismi Mustafa Karasoy’un ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Uzun yıllar Alanya Belediyesi’nde Basın Müşavirliği görevini yürüten ve basın camiasının da sevilen isimlerinden olan Mustafa Karasoy’un cenazesi bugün saat 11.30’da Sugözü Şükran Şahin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sugözü Talebe Yurdu yanındaki Karasoy Aile Mezarlığı'na defnedilecek. Cenaze töreni öncesinde ise saat 10.00’da Kocahasanlı Musa Çevik Camisi karşısındaki evlerinin önünde helallik alınacak. Ailesi ve yakınları törenin ardından taziyeleri evinin önünde kabul edecek.

'O'NU ASLA UNUTMAYACAĞIZ'

Ani vefatın şokunu yaşadıklarını söyleyen Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, "Yeri asla dolmayacak, çok kıymetli bir abimizi kaybettik. Acımız çok büyük. Hem Alanyamızda, hem de basın camiamızda çok sevilen bir isimdi. Üzerimizde çok emeği vardı. Acılı ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. O'nu asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah'' dedi.

Yeni Alanya, Mustafa Karasoy'a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

