Antalya Alanya Oba Mahallesi su kesintisi ne zaman bitecek sorusu gündemde. Vatandaşlar saatlerdir süren kesinti nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Alanya’nın Oba Mahallesi sabah saatlerinden bu yana süren su kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Gün içinde başlayan kesinti, akşam saatlerine doğru etkisini artırdı. Mahalle sakinleri, uzun süre suya erişemeyince tepki göstermeye başladı.

SAATLERDİR SU YOK

Mahallenin farklı noktalarında yaşayan vatandaşlar, musluklardan saatlerdir su akmadığını söylüyor. Evlerde yemek, temizlik ve kişisel ihtiyaçların karşılanamaması günlük hayatı doğrudan etkiledi.

Bazı vatandaşlar bidonlarla su temin etmeye çalışırken, özellikle yaşlılar ve çocuklu aileler için durum daha da zorlaştı. Günlük yaşamın aksaması mahalledeki gerilimi artırdı.

Kesintinin uzamasıyla birlikte sosyal medyada da paylaşımlar çoğaldı. Vatandaşlar, Alanya Oba su kesintisi neden oldu ve ne zaman çözülecek sorularına yanıt bekliyor.

Akşam saatlerinde suyun hâlâ verilmemesi üzerine mahallede tepkiler daha görünür hale geldi. Bazı vatandaşlar, gün boyu herhangi bir bilgilendirme yapılmamasına da dikkat çekti.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Kesintinin nedeni konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Altyapı arızası mı yoksa planlı çalışma mı olduğu netlik kazanmadı.