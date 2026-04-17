Alanya genelinde bugün planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Bakım, deplase ve yatırım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede saatler sürecek kesintiler yaşanacak.

Alanya’da 17 Nisan Cuma günü farklı mahalleleri kapsayan planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Günlük yaşamı ve özellikle evden çalışanları yakından ilgilendiren kesintilerin, bakım, altyapı düzenleme ve yatırım çalışmaları kapsamında yapıldığı açıklandı.

GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİLER DİKKAT ÇEKİYOR

Aliefendi, Beyreli ve Demirtaş mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kesintiler, Akçakaya Sokak, Demireller Sokak ve Kızılkisle Sokak başta olmak üzere birçok noktayı etkiliyor. Bu bölgelerde elektrik kesintisinin 09.00 ile 16.00 saatleri arasında süreceği bildirildi.

ALTYAPI DÜZENLEMESİ İÇİN DEPLASE ÇALIŞMASI

Dereköy, Mahmutseydi ve Türktaş mahallelerinde de aynı saat aralığında elektrik kesintisi uygulanıyor. Yetkililer, bu bölgelerdeki kesintinin deplase çalışmaları kapsamında, yani mevcut elektrik hatlarının yer değişimi ve altyapı düzenlemesi nedeniyle yapıldığını belirtti.

KARGICAK’TA KISA SÜRELİ KESİNTİ

Kargıcak Mahallesi 288. Sokak, 289. Sokak ve Altay Sokak çevresinde kesinti daha kısa süreli olacak. Elektrik kesintisi 09.00’da başlayıp 12.00’de sona erecek. Bu bölgede de deplase çalışması yürütülüyor.

TOSMUR’DA YATIRIM ÇALIŞMASI

Tosmur Mahallesi Aydoğan ve Karahacı bölgeleri ile 22103 Sokak ve Merkez Camii Caddesi çevresinde ise yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanıyor. Bu kesintinin de 09.00-16.00 saatleri arasında devam etmesi planlanıyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kesinti süresince özellikle elektronik cihazların korunması, günlük planların buna göre yapılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini hatırlattı. Kesintilerin planlanan saatlerden önce tamamlanması durumunda enerji daha erken verilebileceği de ifade edildi.