Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı dini günler takvimi, milyonlarca vatandaşın yanı sıra Alanya gibi turizm merkezlerinde de büyük bir heyecan yarattı. Takvime göre Kurban Bayramı'nın hafta ortasına denk gelmesi, tatil planlarını tamamen değiştirecek dev bir fırsatı gündeme getirdi.

Açıklanan resmi verilere göre 2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba başlarken, son gün olan dördüncü gün ise 30 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek. Bu kritik dizilim, milyonlarca çalışanın gözünü hükümetten gelecek olası bir müjdeye çevirmesine neden oldu.

KABİNEDEN ÇIKACAK KARAR BEKLENİYOR

Normal şartlar altında 4,5 gün sürecek olan bayram tatilinin, stratejik bir kararla uzatılma ihtimali masada. 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günlerinin idari izin kapsamına alınması durumunda, bir önceki hafta sonu ile birleşen tatil tam 9 güne çıkacak. Geçmiş yıllarda iç turizmi canlandırmak için benzer adımlar atan hükümetin, bu dev tatil fırsatı için Mayıs ayındaki Kabine Toplantısı'nda nihai kararı vermesi öngörülüyor.

ALANYA EKONOMİSİ İÇİN CAN SUYU OLACAK

Tatilin 9 güne çıkma ihtimali, yaz sezonuna hazırlanan Alanya'da şimdiden yakından takip ediliyor. Mayıs ayının son haftasına denk gelen bu uzun tatil senaryosu gerçekleşirse, iç pazarda devasa bir hareketlilik yaşanacak. Otelcilerden esnafa kadar tüm yerel ekonomiyi doğrudan etkileyecek olan bu karar, Alanya'nın turizm sezonuna çok güçlü bir başlangıç yapmasını sağlayabilir.