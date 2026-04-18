Türkiye genelinde tırmanışa geçen enflasyon ve hayat pahalılığı, hane ekonomilerinde adeta yıkıcı bir etki yaratıyor. Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından açıklanan güncel veriler, temel ihtiyaçlara ulaşmanın ne denli zorlaştığını resmi rakamlarla ortaya koydu. Turizmin başkenti Alanya'da da artan kira ve temel gıda maliyetleriyle boğuşan vatandaşları yakından ilgilendiren rapora göre, yaşamsal harcamalardaki grafik korkutucu boyutlara ulaştı.

GÜNLÜK BESLENME BİN LİRAYI GEÇTİ

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, dört kişilik bir ailenin hayatta kalabilmesi için mutfağa ayırması gereken günlük bütçe oldu. Sadece sağlıklı ve dengeli beslenebilmek adına haneden her gün en az 1.112 lira çıkmak zorunda. Mutfaktaki bu ağır faturanın başını ise süt ve süt ürünleri çekiyor. Mevsimsel dalgalanmaların da etkisiyle sebze ve meyve fiyatları el yakarken, et, yumurta ve bakliyat gibi temel protein kaynakları da cüzdanları boşaltan en büyük gider kalemleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

KİMLİK VE YAŞA GÖRE AÇLIK FATURASI

Raporda yer alan detaylar, aile içindeki bireylerin beslenme maliyetlerindeki acı tabloyu da gözler önüne serdi. Sağlıklı bir yaşam için yapılması gereken zorunlu aylık gıda harcaması, 15-18 yaş aralığındaki bir genç için 9 bin 370 TL olarak belirlendi. Bu rakam yetişkin bir erkekte 9 bin 131 TL, yetişkin bir kadında 8 bin 767 TL ve 4-6 yaş aralığındaki küçük bir çocukta ise 6 bin 101 TL seviyesine tırmandı.

HALK SAĞLIĞI VE YOKSULLUK ALARMI

BİSAM raporu, raflardaki bu durdurulamaz yükselişin yalnızca ekonomik bir kriz değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı tehdidi olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle büyüme çağındaki çocukların temel besinlere erişememe riski alarm veriyor. Gıda harcamalarının yanı sıra barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar da eklendiğinde, yoksulluk sınırı dudak uçuklatan 109 bin 630 lira seviyesine ulaştı. Ortalama gelirlerin çok üstünde kalan bu rakam, Alanya gibi yaşamanın giderek pahalılaştığı turizm bölgelerinde de vatandaşın en büyük çıkmazı olmaya devam ediyor.