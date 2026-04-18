Alanya'nın lokomotif sektörü olan inşaat ve emlak piyasası, Oba Mahallesi'nden gelen akılalmaz bir iddiayla sarsılıyor. İlçenin prestijli bölgelerinden Oba'da 2021 yılında hayata geçirilen bir projeye yatırım yapan yabancı uyruklu bir şahıs, parasını eksiksiz ödemesine rağmen tapularına kavuşamadı. Büyük umutlarla 3 adet daire satın alan mağdur yatırımcının yaşadığı kriz, Alanya gayrimenkul piyasasında da büyük endişe yarattı.

ULUSLARARASI YARGI DEVREDE

Satın aldığı mülklerin üzerinde karmaşık hukuki ihtilaflar bulunduğunu büyük bir şokla öğrenen yabancı yatırımcı, Türkiye içindeki yasal girişimlerinden istediği sonucu alamadı. Bunun üzerine pes etmeyen mağdur, hakkını aramak için konuyu uluslararası boyuta taşıdı ve resmi makamlardan adli istinabe talebinde bulundu.

AYNI DAİRE KAÇ KİŞİYE SATILDI?

Hazırlanan dava dosyasındaki detaylar ise Alanya emlak piyasasında deprem etkisi yaratacak cinsten. Mağdur yatırımcının başvurusunda yer alan en vahim iddia, söz konusu projedeki bazı dairelerin sadece kendisine değil, birden fazla kişiye satılmış olma ihtimali. Bu şok edici iddianın doğrulanması halinde, ilçedeki başka yatırımcıların da benzer bir mağduriyet yaşamış olabileceği belirtiliyor.

DENETİM ÇAĞRISI YAPILDI

Yabancı yatırımcı sadece tapu sorunuyla yetinmedi; aynı zamanda projenin yapı sağlığı ve yasal zeminini de hedef aldı. Yetkili kurumlara sunulan dilekçede, tartışmalı inşaatın DASK sigortası, yapı kullanım izni ve kısa süreli kiralama mevzuatına uygun olup olmadığının da acilen denetlenmesi istendi. Şok iddialarla ilgili belgelerin ilgili devlet kurumlarına teslim edildiği ve geniş çaplı incelemenin tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.