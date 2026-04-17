Kestel Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandığı öne sürülen olayda bir müşteri ağır darp edildiğini ve sonrasında tehdit edildiğini iddia etti.

Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşandığı iddia edilen olay, hem güvenlik hem de hizmet sektörü açısından dikkat çekti. İddiaya göre çağırdığı taksiyle yola çıkan bir müşteri, henüz nedeni netleşmeyen bir tartışmanın ardından sürücü ve yanında bulunan kişiler tarafından darp edildi.

OLAYIN DETAYLARI KAMERALARA YANSIDI

Olayın çevredeki güvenlik kameralarına yansıdığı öne sürülürken, görüntülerde müşterinin birden fazla kişi tarafından darp edildiği iddia edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, SAĞLIK DURUMU ENDİŞE YARATTI

Darp edilen kişinin hastaneye kaldırıldığı, kulak zarının patladığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunduğu iddialar arasında yer aldı.

TEHDİT İDDİASI GÜNDEMDE

Şikayetçi olduğu belirtilen müşteri, olayın ardından taksici olduğu iddia edilen ve bir taksici kişi tarafından iş yerinde ölümle tehdit edildiğini ileri sürdü.