ABD’nin Tennessee eyaletinde düzenlenen bir okul aile birliği toplantısında yaşanan olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Washington County Okul Kurulu üyesi Keith Ervin’in, lise son sınıf öğrencisine yönelik sözleri ve fiziksel teması taciz tartışmalarını beraberinde getirdi.

Toplantı sırasında söz alan öğrencinin konuşmasının ardından yaşanan olay, hem salonda bulunanlar hem de görüntülerin sosyal medyaya yansımasıyla daha geniş bir kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

KAMERA KAYITLARI TEPKİ ÇEKTİ

Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre Ervin, kürsüde konuşmasını tamamlayan öğrenciye yaklaşarak kolunu omzuna attı ve “Ne kadar ateşli olduğunun farkında mısın?” ifadelerini kullandı. Ardından öğrenciyle kısa bir diyalog kurduğu ve yerine geçtiği görüldü.

Olayın dikkat çeken yönlerinden biri ise salondaki bazı yetkililerin müdahale etmemesi oldu. Bu durum, görüntülerin yayılmasının ardından eleştirilerin daha da artmasına neden oldu.

GÖREVDEN ALMA TALEBİ YÜKSELDİ

Yaşananların ardından bölge halkı, hem Keith Ervin hem de olaya müdahale etmediği iddia edilen Müfettiş Jerry Boyd hakkında görevden alma çağrısı başlattı. İmza kampanyası kısa sürede geniş destek buldu.

Kampanyayı başlatan Brad Arnett, yerel basına yaptığı açıklamada eğitim ortamlarında bu tür davranışların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

“NESNELEŞTİRİCİ VE AŞAĞILAYICI”

Okul yönetim kurulu başkanı Annette Buchanan, yaşanan olaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ervin’in davranışının öğrenciyi “nesneleştiren ve aşağılayan” bir nitelik taşıdığını ifade etti.

Öte yandan Keith Ervin ise eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Ervin, kötü bir niyet taşımadığını ve öğrencinin konuşmasından etkilendiğini dile getirdi.