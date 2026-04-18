Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren ve Alanya'daki futbolseverlerin de pür dikkat takip ettiği mücadelede sular durulmuyor. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında aldığı 2-2'lik şok beraberlik, spor kamuoyunda deprem etkisi yarattı. Puan kaybının ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Domenico Tedesco, maç sonu düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalara imza attı.

İSTİFA SORUSUNA SERT TEPKİ

Toplantı sırasında gazetecilerin yönelttiği ayrılık iddiaları, teknik adamın sinirlerini gerdi. Bir basın mensubunun görevi bırakmayı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine tepki gösteren Tedesco, bu ihtimali kesin bir dille reddetti. Tüm odak noktasının önlerindeki fikstür olduğunu vurgulayan çalıştırıcı, yöneltilen soruyu çılgınca olarak nitelendirdi. Tedesco, sorunun bir şaka olmasını umduğunu belirterek, takımın başında tam motivasyon ve enerjiyle görevine devam ettiğinin altını çizdi.

BAHİS ŞİRKETİM YOK ÇIKIŞI

Karşılaşmada forma giyen Sidiki Cherif'in sergilediği oyun hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tedesco, genç yeteneğin sahadaki duruşundan övgüyle bahsetti. Oyuncunun kendilerinden istenen tüm görevleri eksiksiz yerine getirdiğini ve başarılı bir performans ortaya koyduğunu ifade etti. Öte yandan şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray'ın olası puan kayıplarına yönelik detaylı yorum yapmaktan kaçındı. Olasılık hesaplamanın kendi işi olmadığını belirten Tedesco, bir bahis şirketi yönetmediğini ve bu tarz tahminlerin uzmanlık alanına girmediğini söyleyerek sözlerini noktaladı. Alanya'daki sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyonluk yarışındaki bu gerilimli süreci endişeyle izlemeye devam ediyor.