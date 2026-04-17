Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eski bir öğrencinin liseye düzenlediği silahlı saldırı ile Kahramanmaraş’ta yaşanan ve öğretmenlerle öğrencilerin hayatını kaybettiği okul saldırılarının ardından, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sanal medyada yapılan paylaşımlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada, H.G.A.’nın TikTok hesabından saldırıları destekler nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan H.G.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından H.G.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.