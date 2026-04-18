Türkiye genelinde on binlerce mağazayla büyüyen A101 (Yeni Mağazacılık A.Ş.), organize perakendenin eski ve büyük markalarından Carrefoursa’yı satın almak için imzayı attı. 17 Nisan 2026’da yapılan Pay Devir Sözleşmesiyle Sabancı Holding ile Fransız perakende grubu Carrefour, yaklaşık 30 yıldır süren ortaklıklarının ardından Carrefoursa’dan tamamen çıkma yönünde karar aldı. Anlaşmanın çerçevesi net: A101, Sabancı Holding’in Carrefoursa’daki %57,12’lik payını ve Carrefour Grubu’na bağlı Carrefour Nederland BV.’nin elindeki %32,16’lık hisseleri devralacak. Böylece Carrefoursa sermayesinin toplam %89,28’lik bölümü Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin kontrolüne geçmiş olacak. Devir işlemi, Carrefoursa için baz alınan 325 milyon dolarlık şirket değeri üzerinden ilerleyecek. Ancak nihai tutar, kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi düzeltmeleri yapıldıktan sonra kesinleşecek. Hisse devrinin resmiyet kazanması için de Rekabet Kurulu onayı bekleniyor.

İKİ MARKA AYRI YOLDA, AYNI ÇATI ALTINDA



Satın alma sonrası “Carrefoursa’nın adı ve yapısı ne olacak?” sorusu da masaya geldi. Yeni Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, iki markanın kimliğini koruyacağını vurguladı. Bostan’ın açıklamasına göre A101 ve Carrefoursa, farklı yönetim yapılarıyla, ayrı segmentlerde ve kendi marka kimliklerini kaybetmeden faaliyetlerini bağımsız şekilde sürdürecek. Bostan, uzun vadeli büyüme yaklaşımına işaret ederek, Türkiye çapındaki mağaza ağı ve operasyonel verimlilik odağıyla sürdürülebilir değer üretmeyi öncelediklerini söyledi. Carrefoursa’nın köklü geçmişi ile grubun perakende deneyiminin birleşmesinin “önemli bir potansiyel” oluşturduğunu da ekledi. Arada şunu da söylemek lazım: Alışveriş yapan herkesin aklında ilk soru aynı oluyor, fiyatlar ve kampanyalar. Ama bu kısım daha sonra…

SABANCI CEPHESİ: “PORTFÖYÜ GELECEĞE GÖRE KURUYORUZ”



Carrefoursa’daki hisselerini devrederek perakende tarafında küçülme kararı alan Sabancı Holding’den de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı Gökhan Eyigün, bu adımı “dinamik portföy yönetimi” anlayışının bir parçası olarak tanımladı. Eyigün, sermaye tahsisinin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin portföy yapısına göre de şekillendirildiğini belirterek; Carrefour ile birlikte alınan hisse devir kararının, “gelecek hedeflerine daha odaklı ilerleyen bir Sabancı” vizyonunun parçası olduğunu ifade etti. Uzun vadeli değer üretme potansiyeli gördükleri alanlarda odağı güçlendireceklerini söyleyen Eyigün, “bayrağın” Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından daha ileri taşınacağına inandıklarını da dile getirdi. Bir Carrefoursa müşterisi ise konuşurken kısa kesti: “Bizim için önemli olan kasa… fiyat.”

SÜREÇ NASIL TAMAMLANACAK?



Özetle; imzalar atıldı, hisse oranları ve değerleme çerçevesi açıklandı. Bundan sonraki kritik eşik, Rekabet Kurulu’nun onayı. Onayın ardından devir kapanışı yapılacak ve net borç ile işletme sermayesi kalemlerine göre nihai satın alma bedeli kesinleşecek. Sonrası… artık perakende dünyasında dengeler yeniden kurulacak.