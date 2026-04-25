New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olarak tarihe geçen Zohran Mamdani, sosyal medya platformu X üzerinden 24 Nisan ile ilgili tartışmalı bir mesaj paylaştı. Mamdani, 1915 olaylarının 111'inci yıl dönümü gerekçesiyle yayımladığı metinde, Türkiye ve Azerbaycan'ı doğrudan hedef alan ifadelere yer verdi.

Haber kaynaklarının aktardığına göre Mamdani, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1,5 milyon Ermeni'nin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Paylaşımında, modern Türkiye, Suriye ve Ermenistan topraklarını işaret eden siyasetçi, geçmişte yaşananların tekrarlanmaması gerektiğini iddia etti.

KARABAĞ SAVAŞI ÜZERİNDEN SUÇLAMALAR

Mamdani'nin açıklamaları yalnızca 1915 olaylarıyla sınırlı kalmadı.

Dağlık Karabağ savaşına da değinen Mamdani, Türkiye ve Azerbaycan askeri güçlerinin bölgedeki Ermeni nüfusa saldırdığını ileri sürdü. Ayrıca, 2023 yılında 100 binden fazla Ermeni'nin Karabağ'dan çıkarıldığını belirterek, bu durumu yüz yıl önce başladığını öne sürdüğü sürecin bir devamı olarak nitelendirdi.

ALANYA'DAKİ YABANCI TOPLUMUN DİKKATİNDE

Uluslararası siyasetteki bu tür çıkışlar, çok uluslu bir demografiye sahip olan Alanya'da da kamuoyu ilgisi uyandırıyor. Özellikle Azerbaycan kökenli yerleşik yabancıların ve turizm profesyonellerinin yoğun yaşadığı bölgede, yurt dışından gelen bu tür siyasi söylemler muhtemel diplomatik yansımaları nedeniyle yakından takip ediliyor. Mamdani, yayımladığı mesajı Ermeni halkının kendi kaderini tayin hakkını savunduğunu belirterek tamamladı.