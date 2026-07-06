Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, diz ağrısı, her yaş grubunda günlük yaşam kalitesini etkileyebilen yaygın sağlık sorunları arasında yer alıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Pehlivanoğlu, diz ekleminin günlük yaşamda fazla yük taşıyan eklemler arasında bulunduğunu vurgulayarak, yürüme, merdiven çıkma, çömelme ve spor gibi birçok aktivite sırasında yoğun şekilde kullanılması nedeniyle çeşitli yaralanmalara maruz kalabildiğini ifade etti. Pehlivanoğlu, sık görülen yaralanmalar arasında yer alan menisküs yırtıklarının yalnızca profesyonel sporcularda değil, toplumun her kesiminde görülebildiğini belirterek, menisküslerin diz ekleminin sağlıklı çalışmasında kritik görevler üstlendiğini aktardı. Menisküslerin diz ekleminde 'femur' ile 'tibia' kemikleri arasında bulunan özel yapılar olduğunu ifade eden Pehlivanoğlu, şöyle devam etti: 'Diz ekleminde iç ve dış tarafta olmak üzere iki adet menisküs bulunur. Bu yapılar yürürken, koşarken veya zıplarken oluşan yükleri emerek, eklemdeki kıkırdak yüzeylere dengeli şekilde dağıtır. Aynı zamanda dizin stabilitesinin korunmasına ve eklem kıkırdaklarının zarar görmesinin önlenmesine katkı sağlar. Bu nedenle menisküsler diz ekleminin sağlıklı çalışması açısından çok önemli yapılardır. Menisküs yırtıkları her yaş grubunda görülebiliyor. Genç yaşlarda daha çok spor yaralanmalarına bağlı olarak ortaya çıkarken, ileri yaşlarda ise dizde meydana gelen yıpranma ve kireçlenme sürecinin etkisiyle gelişebiliyor.'

‘MENİSKÜS YIRTIKLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER'

Pehlivanoğlu, menisküs yırtıklarının bazen ani bir hareket sonrasında, bazen de zaman içinde gelişebildiğini aktararak, hastaların çoğunlukla diz ağrısı şikayetiyle başvurduğunu vurguladı. Şikayetlerin ilk günlerde hafif seyredebileceğine, ancak zamanla artabileceğine dikkati çeken Pehlivanoğlu, 'Menisküs yırtığı sırasında bazı hastalar diz içerisinde bir kopma veya çıtlama sesi duyduklarını ifade edebilmektedir. İlk günlerde şikayetler hafif olabilir ancak zamanla dizde şişlik, ağrı ve hareket kısıtlılığı gelişebilir. Özellikle dizde takılma veya kilitlenme hissi menisküs yırtıklarında dikkat edilmesi gereken belirtiler arasında yer alır. Merdiven inip çıkarken, çömelirken veya ani yön değişiklikleri sırasında ağrının belirgin hale gelmesi de sık karşılaşılan durumlardandır.' değerlendirmesini yaptı. Pehlivanoğlu, menisküs yırtıklarının bazı durumlarda ön çapraz bağ yaralanmaları, kıkırdak hasarları veya diğer bağ yaralanmalarıyla birlikte görülebildiğini belirterek, bu nedenle ayrıntılı değerlendirmenin önem taşıdığına dikkati çekti. Tanı sürecinde fizik muayenenin öncelikli olduğunu vurgulayan Pehlivanoğlu, 'Gerekli görülen durumlarda görüntüleme yöntemlerine, özellikle de MR tetkikine başvurularak yırtığın yeri, boyutu ve eşlik eden yaralanmalar değerlendiriliyor.' ifadesini kullandı. Pehlivanoğlu, menisküs yırtıklarında tedavinin hastanın yaşı, aktivite düzeyi, şikayetleri ve yırtığın özelliklerine göre planlandığını aktardı.

'MENİSKÜS DOKUSUNUN TAMİRİ VEYA GEREKLİ GÖRÜLEN KISMININ ÇIKARILMASI PLANLANABİLMEKTEDİR'

İlk aşamada genellikle ameliyat dışı yöntemlerin uygulandığını vurgulayan Pehlivanoğlu, bazı hastalarda diz içi enjeksiyon uygulamalarının da gündeme gelebildiğini ifade etti. Menisküs yırtıklarında tedavinin hastanın yaşı, aktivite düzeyi, şikayetleri ve yırtığın özelliklerine göre planlandığını belirten Pehlivanoğlu, ilk aşama tedavinin genellikle ameliyat dışı yöntemlerle uygulandığını aktararak, 'İstirahat, soğuk uygulama, ilaç tedavileri ve fizik tedavi uygulamaları birçok hastada tedavi sürecinin ilk basamağını oluşturur.' ifadelerini kullandı. Pehlivanoğlu, ameliyat dışı yöntemlerle yeterli fayda sağlanamayan veya günlük yaşamı etkileyen belirgin şikayetleri bulunan hastalarda cerrahi tedavinin önemine değinerek, şunları kaydetti: 'Günümüzde menisküs ameliyatları büyük ölçüde artroskopik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Diz çevresinde açılan küçük kesilerden kamera ve özel cerrahi ekipmanlar yardımıyla yapılan bu işlemlerde yırtığın özelliklerine göre menisküs dokusunun tamiri veya gerekli görülen kısmının çıkarılması planlanabilmektedir.' Menisküslerin diz eklemini koruyan önemli yapılar olduğunu belirten Pehlivanoğlu, tedavi edilmeyen menisküs yırtıklarının zamanla diz ekleminde farklı sorunlara yol açabileceğine dikkati çekti.

Pehlivanoğlu, 'Tedavi edilmeyen yırtıklar zaman içerisinde eklem kıkırdağında aşınmaya neden olabilir ve kireçlenme riskini artırabilir. Bu nedenle özellikle bir haftadan uzun süren diz ağrısı, şişlik, takılma veya kilitlenme hissi gibi şikayetlerin varlığında bir ortopedi uzmanına değerlendirme için gidilmesi önem taşımaktadır.' değerlendirmelerinde bulundu.