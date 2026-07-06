Türk lirası vadeli mevduat hesaplarında birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için güncel faiz oranları şekillendi. Bankaların yayımladığı verilere göre, 1 milyon liralık birikimin 32 günlük vade sonundaki net getirisi kurum bazında farklılık gösteriyor.

Dövizden Türk lirasına geçiş yapmak veya mevcut tasarruflarını korumak isteyenler, en yüksek getiriyi sunan seçenekleri araştırıyor. Bankalar arasındaki rekabet, özellikle yüksek tutarlı mevduatlar için sunulan oranlarda belirginleşiyor.

1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?

Bankaların güncel açıklamalarına göre, Halkbank yüzde 35 faiz oranı uyguluyor. Bu oranla 1 milyon liranın 32 günlük vadede net kazancı 25.315,07 TL olarak hesaplanıyor. Vade sonunda hesaptaki toplam bakiye 1.025.315,07 TL seviyesine ulaşıyor.

Ziraat Katılım tarafında ise oran yüzde 36 olarak belirlendi. Belirtilen bu oran üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon liralık tutarın 32 günlük net getirisi 21.179,01 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Dönem sonunda yatırımcının hesap bakiyesi 1.021.179,01 TL oluyor.

YATIRIMCILAR VADE SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Finansal değerlendirmelerde, 32 günlük kısa vadeli mevduatların piyasadaki olası faiz dalgalanmalarına karşı yatırımcıya hareket alanı sağladığı ifade ediliyor. Getiri hesaplamaları yapılırken brüt faiz oranı yerine, yasal kesintiler sonrası elde edilecek net kazancın ve kurumlar arası hesaplama farklılıklarının dikkate alınması önem taşıyor.