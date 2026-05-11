Alanya son dakika öğrenci servisi kazası haberi İncekum Mahallesi’nden geldi. Öğrencileri taşıyan servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

İNCEKUM’DA PANİK YAŞANDI

Kaza, sabah saatlerinde İncekum Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre öğrencileri taşıyan servis aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

6 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçta bulunan 6 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan öğrenciler, tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yetkililer öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.