ALANYA’DA alternatif turizmin en önemli unsurlarından biri olan yamaç paraşütü sektöründe, kooperatifleşme süreciyle birlikte yeni bir dönem başladı. Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren işletmelerin bir araya gelmesiyle oluşturulan yapı, hem hizmet kalitesini artırmayı hem de güvenlik standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Alanya Yamaç Paraşütü ve Spor Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ergun Ulu, gelinen noktada sektörün rekabetten çok kurumsal bir iş birliği anlayışıyla ilerlediğini vurguladı Ulu, 21 yıldır Alanya’da faaliyet gösterdiklerini belirterek, yamaç paraşütünün bölgede zaman içinde küçük bir girişimden büyük bir turizm sektörüne dönüştüğünü söyledi.

ALANYA'DA 18 ŞİRKET TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİ

Sektörün büyümesiyle birlikte bazı sorunların da ortaya çıktığını ifade eden Ulu, 2019 sonrası süreçte yaşanan düzenlemelerin sektör için bir kırılma noktası olduğunu vurguladı. Bu dönemde yaşanan tartışmalar ve şikâyetlerin ardından yeni bir yapılanma sürecine girildiğini belirten Ulu, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in katkılarıyla sürecin şekillendiğini aktardı. Ulu, "Sektör büyüdükçe kendi sorunlarını da beraberinde getirdi. 2019’da sahilde bir yapılanmamız vardı. Yeni gelen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile birlikte, vahşi rekabetten kaynaklı şikâyetler, bağrışmalar, kavgalar nedeniyle bir düzenleme süreci başladı. Başkan gelir gelmez bazı adımlar attı. O dönem ilk etapta yapılan müdahalelere üzüldük ve tepki gösterdik. Ancak zaman içinde bunun hayırlı olduğunu gördük. Bu süreç, kooperatifleşmemize de vesile oldu. Başkan Yardımcısı Servet Ünlü’nün ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun büyük desteği oldu. Sonrasında 18 şirket bir araya gelerek kooperatif çatısı altında birleşti. Birkaç firma katılmadı. Başlangıçta nasıl ilerleyeceğimizi bilemedik, kendi içimizde de zaman zaman tartışmalar yaşadık. Bir yıl boyunca adaptasyon süreci oldu. En sonunda birlik olmanın gerekliliğini anladık. Bu sezon birlikte hareket etmeseydik, birçok şirket kapanma noktasına gelebilirdi. Şu an ise herkes faaliyetini sürdürüyor ve geleceğe dair umut var" dedi.

DİJİTAL SİSTEMLE GÜVENLİK VE TAKİP ARTIRILDI

Kooperatif bünyesinde hizmet kalitesini yükseltmeye odaklandıklarını belirten Ulu, fiyat rekabeti yerine kalite ve güvenliği ön plana aldıklarını ifade etti. Ulu, "Hizmet kalitesini artırmaya odaklandık. Fiyat rekabeti yerine kaliteyi yükseltmeyi hedefliyoruz. Uluslararası standartlara uygun bir sistemle kooperatifimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Gelen misafirlerimizi kooperatif araçlarıyla taşıyoruz. Halkbank’ın desteğiyle filomuzu yeniledik. Şu an 8 araçlık bir filomuz var. Tüm ulaşım organizasyonumuz kooperatif bünyesinde yürütülüyor. Misafirler otellerden alındıktan sonra karşılama ofisimize geliyor. Eskiden manuel yapılan risk formlarını artık tablet üzerinden dijital olarak dolduruyoruz. İsim, soyisim, doğum tarihi ve risk beyanı sisteme kaydediliyor. Ardından her misafir için QR kod oluşturuluyor. Böylece hangi pilotla uçtuğu, hangi araçla taşındığı ve tüm süreç baştan sona kayıt altına alınıyor. Misafirle ilgili tüm operasyonel veriler takip edilebiliyor. Geri bildirimler düzenli olarak analiz ediliyor. Personel ve şoför performansları değerlendiriliyor. Hatalar ve başarılar bu sistem üzerinden ölçülüyor. Haftalık olarak “en iyi çalışanlar” seçiliyor. Başarılı pilotlara ve personele ödüller ve primler veriyoruz. Böylece rekabeti kaliteyi artıran bir yapıya dönüştürdük. Bu sistem, alternatif turizm ve ekstrem sporlar alanında önemli bir örnek oldu" diye konuştu.

"HEDEF GÜVENLİ VE MEMNUN MİSAFİR”

Alanya’da kamu kurumları ve yerel yönetimlerin desteğiyle önemli bir model oluşturduklarını vurgulayan Ulu, amaçlarının misafirlerin güvenli şekilde hizmet alarak ülkelerine memnuniyetle dönmeleri olduğunu ifade etti. Ulu, "Kaymakamlığımız, belediyemiz ve tüm paydaşlarımızın desteğiyle süreci ilerletiyoruz. Amacımız, misafirlerin güvenli ve memnun bir şekilde ülkelerine dönmesi ve Alanya’dan iyi anılarla ayrılmasıdır” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi