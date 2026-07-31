TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. hafta müsabakalarının gün ve saatleri belirlendi. Açıklanan program kapsamında ligde birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor.

İlk maç 14 Ağustos'ta

Ligin 2. haftası 14 Ağustos Cuma günü Esenler Erokspor ile Sarıyer arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında Antalyaspor'un Mardin 1969 Spor deplasmanı ile Kayserispor-Sivasspor karşılaşması da yer alıyor.

Antalyaspor'un maç programı

TFF'nin açıkladığı fikstüre göre Antalyaspor'un 2-8. haftalar arasındaki programı şöyle:

2. Hafta (16 Ağustos Pazar - 21.30): Mardin 1969 Spor - Antalyaspor

Mardin 1969 Spor - Antalyaspor 3. Hafta (22 Ağustos Cumartesi - 21.30): Antalyaspor - Pendikspor

Antalyaspor - Pendikspor 4. Hafta (28 Ağustos Cuma - 21.30): Antalyaspor - Sarıyer

Antalyaspor - Sarıyer 5. Hafta (1 Eylül Salı - 16.00): Bandırmaspor - Antalyaspor

Bandırmaspor - Antalyaspor 6. Hafta (6 Eylül Pazar - 20.00): Antalyaspor - Sivasspor

Antalyaspor - Sivasspor 7. Hafta (12 Eylül Cumartesi - 20.00): Ümraniyespor - Antalyaspor

Ümraniyespor - Antalyaspor 8. Hafta (20 Eylül Pazar - 20.00): Antalyaspor - Van Spor FK

Yoğun maç trafiği yaşanacak

Ligde özellikle eylül ayının ilk haftasında hafta içi maçları nedeniyle takımları yoğun bir fikstür bekliyor. Kulüpler, kısa süre içerisinde oynayacakları karşılaşmalar nedeniyle rotasyon ve fiziksel hazırlığa büyük önem verecek.

TFF'nin açıkladığı programla birlikte kulüpler hazırlıklarını belirlenen takvime göre sürdürürken, futbolseverler de sezonun ilk haftalarında oynanacak kritik mücadeleleri heyecanla beklemeye başladı.