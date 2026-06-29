Konya'dan günübirlik turla Manavgat'a giden 52 yerli turist, Beşkonak Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda katıldıkları rafting etkinliği sonrasında rahatsızlandı. Köprüçay Irmağı kıyısındaki bir işletmede yemek yiyen grupta mide bulantısı ve gıda zehirlenmesi belirtileri baş gösterdi.

Yetkililerin aktardığına göre, durumun ciddileşmesi üzerine rahatsızlanan turistler kendi tur araçlarıyla acil olarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Gece boyunca tıbbi gözetim altında tutulan ve gerekli müdahaleleri yapılan 52 kişi, sağlık durumlarının normale dönmesiyle birlikte sabaha karşı taburcu edildi.

SORUŞTURMA VE İNCELEME SÜRECİ

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından yerel idari kurumlar hızla harekete geçti. Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, yemeğin servis edildiği rafting işletmesinde kapsamlı bir inceleme başlattı.

TURİZM TESİSLERİNDE GIDA DENETİMİ NASIL YAPILIYOR?

Bölgedeki günübirlik turizm tesislerinde yaşanan şüpheli zehirlenme vakalarında, prosedür gereği işletmenin mutfak koşulları denetlenerek servis edilen yemeklerden numuneler alınıyor. Laboratuvar ortamında yapılan mikrobiyolojik analizler sonucunda gıda güvenliği ihlali tespit edilmesi halinde, ilgili işletmelere idari para cezası veya faaliyet durdurma gibi yasal yaptırımlar uygulanabiliyor.