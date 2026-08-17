Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından evlenecek gençleri desteklemek amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na aktarılan toplam bütçe 21,9 milyar liraya ulaştı. Bakanlık açıklamasına göre, bu kaynağın tamamı maden, petrol ve doğal gaz gelirlerinden elde ediliyor.

2024 yılında hayata geçirilen uygulama kapsamında fona aktarılan pay düzenli olarak artış gösteriyor. Sadece 2026 yılı içerisinde fona transfer edilen tutarın 7,8 milyar lirayı aştığı bildirildi. Fon havuzunda biriken toplam 21,9 milyar liralık kaynağın 12,1 milyar lirası madencilik faaliyetlerinden, 9,8 milyar lirası ise petrol ve doğal gaz üretiminden sağlandı.

KAYNAKLAR GENÇLER İÇİN SEFERBER EDİLİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yerli enerji gelirlerinin gençlerin geleceği için kullanıldığını aktardı. Bayraktar, sağlanan bu finansman sayesinde bugüne kadar 185 binden fazla gencin yuva kurmasına destek olduklarını belirterek, enerjide tam bağımsızlık hedefiyle elde edilen zenginliklerin doğrudan vatandaşın refahına yansıtılmaya devam edeceğini vurguladı.

EVLİLİK DESTEĞİ YAŞA GÖRE NASIL DEĞİŞİYOR?

Aile ve Gençlik Fonu üzerinden sağlanan destek ödemeleri, başvuru yapan gençlerin yaş aralığına göre kademeli olarak uygulanıyor. Gerekli şartları taşıyan 18-25 yaş aralığındaki gençlere 250 bin lira evlilik desteği verilirken, 26-29 yaş aralığındaki adaylar için bu tutar 200 bin lira olarak ödeniyor.