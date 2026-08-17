Alanya’da 2026-2027 avokado sezonu, erkenci çeşitlerden Clifton’un hasadıyla başladı. Yeni sezonla birlikte üretici fiyatları da netleşirken, iri boy avokadoların fiyatı 60 liraya kadar çıktı.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Clifton cinsi avokadoda üretici fiyatlarının ürünün gramajına göre değiştiğini belirtti. Sevilgen, 160 gramlık avokadoların üreticide yaklaşık 35 liradan, 200 gramlık ürünlerin 45 liradan, 250 gram ve üzerindeki avokadoların ise 60 lira bandından alındığını söyledi.

İRİ BOYLARI TOPLAMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ

Hasat döneminde üreticilere özellikle iri ve olgunlaşmasını tamamlamış ürünleri toplamaları çağrısında bulunan Sevilgen, erken hasadın tüketici şikayetlerine neden olabildiğine öne çıktı. Sevilgen, “Üreticilerimize en iyi ve en güzel, iri boyların toplanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bazı erken hasatlarda tüketiciden ‘kararıyor, olgunlaşmıyor’ şeklinde şikayetler geliyor. Clifton dediğimiz erkenci cinsler yağ oranı açısından en düşük yağ oranına sahip. Bu nedenle tamamen olgunlaşmasını beklemelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

GENEL ÜRETİMDE 2-3 KAT ARTIŞ BEKLENTİSİ

Alanya’da bu sezon genel avokado üretiminin geçen yıla göre önemli ölçüde artması bekleniyor. Sevilgen, üretimde geçen sezonun yaklaşık 2-3 katına ulaşılabileceğini ifade etti.

CLIFTON’DA VERİM DÜŞECEK

Genel üretimde artış beklentisine karşın erkenci Clifton çeşidinde tablo farklı. Bu çeşitte yaşanan ciddi meyve dökülmeleri nedeniyle geçen yılki üretim seviyesine ulaşılamayacağını belirten Sevilgen, “Bu sene geçen yıla oranla aşağı yukarı 2-3 katı ürün bekliyoruz. Ancak Clifton’da bu yıl geçen yılın neredeyse yarısını hasat edeceğiz. Clifton’da ciddi dökülmeler oldu. Böyle bir sıkıntımız var” diye konuştu.