Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan 2026/15 sayılı Genelge ile borçlulara yönelik tecil ve taksitlendirme şartlarında önemli esneklikler sağlandı. Haziran 2026 ve öncesine ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ile kesinleşmiş idari para cezalarını kapsayan düzenlemede, başvuru ve ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Yeni karar doğrultusunda, 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçlar için daha önce 36 ay olan azami tecil süresi, mükelleflerin likidite durumları göz önüne alınarak 72 aya çıkarıldı. Ayrıca, SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine toplam borcu 10 milyon TL'nin altında olan borçlulardan herhangi bir teminat istenmeyeceği duyuruldu.

İNDİRİMLİ FAİZ İÇİN SON TARİH 31 AĞUSTOS

Kurumun açıklamasına göre, 16 Haziran ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapan mükellefler, yıllık yüzde 39 yerine yüzde 29 oranında indirimli tecil faizinden yararlanabilecek. Bu haktan faydalanabilmek için ilk taksidin en geç 31 Ağustos'a kadar yatırılması zorunlu tutuluyor. Öte yandan, 4 Haziran 2026 tarihinden önce başvurarak tecil süreci devam eden borçluların da talep etmeleri halinde bu yeni avantajlardan ve ek sürelerden yararlanabileceği, 16 Haziran sonrası için yüzde 29 faiz oranının geçerli sayılacağı bildirildi.

İCRA VE HACİZ İŞLEMLERİ NASIL ETKİLENECEK?

Yapılandırma kapsamında ilk taksidin ödenmesi, borçlular hakkındaki hukuki süreçleri doğrudan durduruyor. Bu adımla birlikte mevcut icra ve takip işlemleri askıya alınırken, araçlar üzerindeki yakalama kararları kaldırılabilecek ve hacizli malların satışı iptal edilecek. Pratik uygulamada bu durum, belediyeler ile bağlı şirketlerinde hakediş kesintilerinin uygulanmamasını ve nakit akışı bozulan işletmelerin ticari faaliyetlerine haciz baskısı olmadan devam edebilmesini sağlıyor.