Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın yayımlanacak haziran ayı enflasyon rakamları, milyonlarca vatandaşın gelirini belirleyecek. Yılın ikinci yarısında uygulanacak maaş artışları, bu verinin duyurulmasıyla birlikte nihai şeklini alacak.

Resmi verilere göre yılın ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 16,61 oranında arttı. Bu tablo doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 16,61'lik zammı garantilerken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,41 seviyesine ulaştı. Memur maaşları hesaplanırken, toplu sözleşme kapsamındaki yüzde 7'lik zamma enflasyon farkı ilave ediliyor.

EKONOMİSTLERİN HAZİRAN AYI BEKLENTİSİ

Veri öncesinde 17 ekonomistin katılımıyla düzenlenen beklenti anketinin sonuçları da aktarıldı. Ankete göre uzmanların haziran ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 1,04 olarak hesaplandı. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda, mayıs ayında yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,17'ye gerileyeceği öngörüldü. Ayrıca uzmanların 2026 yıl sonu enflasyon tahmini ortalama yüzde 29 olarak kayıtlara geçti.

SOSYAL YARDIM ALANLAR DİKKAT

Belirlenecek yeni memur maaş katsayısı, sadece çalışan ve emeklileri değil, devletten düzenli destek alan dezavantajlı grupları da doğrudan ilgilendiriyor. Engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve 65 yaş aylığı gibi ödemeler bu katsayı üzerinden otomatik olarak yeniden hesaplanacak. Açıklanacak oranlarla birlikte yaklaşık 2 milyonu sosyal yardım yararlanıcısı olmak üzere toplamda 25 milyona yakın kişinin temmuz ayı geliri güncellenmiş olacak.