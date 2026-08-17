Antalya'da yaşayan iki çocuk annesi Merve Gökcan, bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başladığı temizlik işini profesyonel bir girişime dönüştürdü. Kurumsal hayatta mesai saatleri ile çocuk bakımı arasına sıkışan Gökcan, 2026'nın Ocak ayında kendi temizlik şirketini kurarak iş dünyasında yeni bir sayfa açtı.

İlk çocuğunu kucağına aldıktan sonra çalışma hayatına ara veren genç kadın, bebeği henüz 2 aylıkken aile bütçesine destek olmak için evlere temizliğe gitmeye başladı. İkinci çocuğunun 13 ay sonra dünyaya gelmesiyle sorumlulukları artan Gökcan, bez ve mama masraflarını karşılayabilmek adına bir süre daha bu düzende çalışmaya devam ettiğini aktardı.

KREŞ MESAİSİ KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Çocukları belirli bir yaşa ulaştığında yeniden kurumsal iş hayatına dönmeyi deneyen Gökcan, 8-5 gibi sabit saatlerde çalışmanın getirdiği zorluklarla yüzleşti. Boşanma aşamasında olduğu bu dönemde, Antalya trafiğinde çocuklarını kreşe yetiştirmeye çalışırken yaşadığı stresin kendisini yeni yollar aramaya ittiğini belirtti. Kreşe 5 dakika geciktiğinde karşılaştığı tavrın bardağı taşıran son damla olduğunu vurgulayan girişimci, çocuklarına daha yakın olabilmek için kendi işini kurma kararı aldı.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE HİZMET SEKTÖRÜNÜN ROLÜ

Hizmet sektöründeki mikro girişimler, özellikle tek ebeveynli anneler için esnek çalışma saatleri yaratması bakımından önemli bir alternatif oluşturuyor. Kurumsal hayatın katı mesai kurallarına karşılık, kendi işini yönetmek kadınlara hem çocuklarına zaman ayırma hem de ekonomik bağımsızlıklarını sürdürülebilir şekilde sağlama imkanı tanıyor.

Yaklaşık 5 yıldır temizlik sektöründe çeşitli şekillerde faaliyet gösteren Gökcan, edindiği tecrübeyi 4 kişilik bir ekiple şirketleştirdi. Gökcan'ın açıklamalarına göre, bu girişimi kısa sürede ulusal çapta dikkat çekti. Genç kadın, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da özel bir medya organizasyonunda gerçekleştirilen uluslararası ödüllerde 'Yılın En Genç Girişimci İş Kadını' ödülüne layık görüldü.

Şirketinin temel amacının sadece temizlik yapmak değil, insanların evlerindeki düzeni sağlayarak hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu ifade eden Gökcan, benzer zorluklar yaşayan diğer kadınlara da destek olmayı hedefliyor. Kendi zamanını yönetebilmenin ve çocuklarının geleceğini inşa etmenin gururunu yaşadığını belirten başarılı girişimci, aldığı karardan hiçbir pişmanlık duymadığını sözlerine ekledi.