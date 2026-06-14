Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik yeni açık satış kampanyasını yarın başlatıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. Satışa çıkacak daireler 2+1 ve 3+1 tiplerinden oluşuyor.

SATIŞLAR 15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

TOKİ'nin açık satış yöntemiyle gerçekleştireceği kampanyada vatandaşlar, 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden doğrudan satın alma işlemi yapabilecek. Kampanyada ön başvuru, kura çekimi, gelir kriteri ve ikamet şartı aranmayacak.

Başvurular, konutun bulunduğu ilde oturma zorunluluğu olmadan yapılabilecek. Satışlar "başvuru önceliği" esasına göre yürütülecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

TOKİ'nin açıkladığı şartlara göre kampanyadan yararlanabilmek için:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kişinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması gerekiyor.

Bir hane adına yalnızca bir konut satın alınabilecek.

ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ SUNULACAK

Kampanyada vatandaşlara üç ayrı ödeme seçeneği sunuluyor:

Peşin ödeme seçeneği

Konut bedelinin tamamını ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.

Yüzde 50 peşinatlı model

Yüzde 50 peşinat ödenecek.

Kalan tutar için 72 ay vade uygulanacak.

Ayrıca yüzde 8 indirim sağlanacak.

Kademeli peşinat modeli

Yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme sırasında ödenecek.

Kalan yarısı 30 Haziran 2027'ye kadar tamamlanacak.

Kalan borç için 60 ay vade uygulanacak.

KONUT FİYATLARI VE TESLİM SÜRECİ

Bakanlık açıklamalarına göre kampanyadaki konut fiyatları yaklaşık 2,1 milyon TL'den başlıyor. Taksitli seçeneklerde aylık ödemelerin ise 18 bin TL seviyesinden başladığı belirtiliyor.

Satışa sunulan konutların bir bölümü hemen teslim edilecek. İnşaatı devam eden projelerde ise teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren en fazla 48 ay olması planlanıyor.

EN FAZLA KONUT BURSA'DA SATIŞA ÇIKIYOR

Kampanyada en yüksek konut sayısı Bursa'da yer alıyor. En fazla konutun satışa sunulacağı ilk beş il şöyle:

Bursa: 2.190 konut

Ankara: 2.062 konut

Hatay: 1.238 konut

Kahramanmaraş: 1.073 konut

Malatya: 1.000 konut

Antalya'da ise 46 konut satışa sunulacak.

Bu kampanya özellikle son dönemde artan konut fiyatları ve kira yükü nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan orta gelir grubundaki vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ'nin açıkladığı satış listeleri ve proje detaylarına kurumun resmi internet sitesi ile anlaşmalı banka şubelerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: TOKİ, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamaları.