Tokat il merkezinde cuma gününden itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına yaklaşık 5 bin kişi başvurdu. Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün yaptığı açıklamaya göre, salgın şüphesiyle yatarak tedavi gören 70 hastadan 40'ı taburcu edildi.

Hastanelerde tedavisi süren yaklaşık 30 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sıvı takviyesiyle durumlarının yakından takip edildiği bildirildi. Vakaların artması üzerine kentteki su depoları hafta sonu detaylı incelemeden geçirildi.

SALGININ KAYNAĞI SU MU?

Hastalıkların şebeke suyundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek üzere alınan numuneler Ankara'ya gönderildi. Vali Köklü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden gelecek kesin sonuçların salı gecesi veya çarşamba günü çıkmasının beklendiğini belirterek, laboratuvar raporları gelmeden suyun suçlanmasının doğru olmayacağını vurguladı.

EĞİTİME HİJYEN ARASI

Vaka artışları nedeniyle il merkezindeki okullarda eğitime bir gün ara verilerek detaylı temizlik çalışmaları yürütüldü. İlçelerde herhangi bir sorun yaşanmadığı aktarılırken, merkezdeki okulların 13 Ekim Salı günü yeniden açılacağı duyuruldu. Yetkililer, hafif rahatsızlık belirtisi gösteren çocukların okula gönderilmemesi konusunda velileri uyardı.

BENZER DURUMLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Kaynağı henüz kesinleşmeyen bu tür kitlesel ishal ve bulantı vakalarında, laboratuvar sonuçları netleşene kadar standart halk sağlığı prosedürlerinin uygulanması büyük önem taşıyor. Bu süreçte şebeke suyunun kaynatılarak tüketilmesi, çiğ tüketilen gıdaların hijyenine özen gösterilmesi ve çocuklarda oluşabilecek sıvı kaybının yakından takip edilmesi, olası enfeksiyon risklerini en aza indiren temel adımlar olarak öne çıkıyor.