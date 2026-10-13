İçişleri Bakanı Çiftçi, Bakanlık GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen asayiş toplantısında, okul güvenliğine yönelik yeni tedbirleri açıkladı. Alınan kararlara göre, jandarma ve emniyet personeli öğrenciler okula gelmeden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak.

Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin artık sıradan bir asayiş konusu olmaktan çıkarak toplumun en öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldiğini vurguladı. Bu kapsamda, kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altındaki denetimlerin daha hassas bir şekilde yürütüleceği bildirildi.

DENETİMLER HANGİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞACAK?

İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, okul giriş ve çıkış saatleri ile öğle aralarında denetimler sıkılaştırılacak. Okul çevreleri, metruk binalar, öğrenci servisleri ve çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda asayiş, narkotik, çocuk şube, toplum destekli polis ve trafik ekiplerinin görünürlüğü artırılacak. İhtiyaç duyulan bölgelerde jandarma bünyesindeki güvenlik korucuları ile emniyet kadrosundaki bekçiler de aktif olarak görevlendirilecek.

YENİ KARARLARIN UYGULAMAYA ETKİSİ NE OLACAK?

Alınan bu yeni tedbirlerle birlikte, eğitim kurumlarının çevresinde gün boyu kesintisiz bir güvenlik koridoru oluşturulması hedefleniyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde ve mesai bitimlerinde okul önlerindeki üniformalı personel sayısındaki artışın, olası güvenlik ihlallerini henüz yaşanmadan caydırması bekleniyor.

Düzenlenen kritik güvenlik zirvesine İçişleri Bakan Yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile İller İdaresi Genel Müdürü Mehmet Emin Bilmez katılım sağladı.