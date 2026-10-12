İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Asayiş Toplantısı'nın ardından öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Okullarda ve çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin güçlendirileceğini belirten Çiftçi, Emniyet ve Jandarma birimlerine yeni talimatlar verildiğini açıkladı.

Yeni uygulamayla özellikle öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu saatlerde kolluk kuvvetlerinin sahadaki varlığının artırılması ve olası güvenlik sorunlarının önceden engellenmesi hedefleniyor.

POLİS VE JANDARMA ÖĞRENCİLERDEN 30 DAKİKA ÖNCE GELECEK

Alınan kararlar kapsamında güvenlik ihtiyacı bulunan okullarda polis ve jandarma ekipleri, öğrencilerin okula geliş saatinden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak.

Böylece öğrencilerin okula girişleri sırasında güvenlik tedbirlerinin önceden alınması ve okul çevresindeki hareketliliğin daha yakından takip edilmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın ihtiyaç duyulan okullarda hayata geçirileceği belirtilirken, kolluk ekiplerinin özellikle sabah saatlerinde ve ders bitiminde denetimlerini yoğunlaştıracağı ifade edildi.

OKUL GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA DENETİMLER ARTACAK

Yeni güvenlik tedbirleri yalnızca sabah saatleriyle sınırlı kalmayacak. Öğrencilerin okuldan ayrıldığı saatlerde ve öğle aralarında da polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri artırılacak.

Özellikle öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okul kapıları, çevre yolları ve toplanma alanlarında güvenlik önlemlerine ağırlık verilecek.

Bu çalışmalarla öğrencilerin eğitim hayatlarını güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri ve okul çevresinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÖĞRENCİ SERVİSLERİ VE PARKLAR DA DENETLENECEK

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler kapsamında öğrenci servisleri ve ulaşım güzergâhları da denetimlerin önemli bir parçası olacak.

Okul çevresindeki parklar, sosyal alanlar ve metruk yapılar kontrol edilerek öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek risklerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Özellikle öğle aralarında öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetimlerin artırılması planlanıyor.

AKRAN ZORBALIĞI VE ŞİDDETE KARŞI ÖNLEM

Bakan Çiftçi, okul güvenliğinin yalnızca fiziki tedbirlerden ibaret olmadığını belirterek çocukların karşılaşabileceği akran zorbalığı, şiddet ve uyuşturucu tehdidine karşı da çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Emniyet ve Jandarma birimlerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde hareket edeceği, çocukların güvenliğini tehdit eden durumlara karşı önleyici tedbirlerin güçlendirileceği ifade edildi.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ OLACAK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çocukların güvenliğinin öncelikli konular arasında bulunduğunu vurgulayarak kolluk kuvvetlerinin okul çevrelerinde daha etkin görev yapacağını belirtti.

Yeni tedbirlerle okul giriş ve çıkışlarından servis güzergâhlarına, parklardan sosyal alanlara kadar öğrencilerin bulunduğu bölgelerde güvenliğin artırılması amaçlanıyor.

Alınan kararların, öğrencilerin hem eğitim gördükleri kurumlarda hem de günlük yaşamlarında kendilerini daha güvende hissetmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.