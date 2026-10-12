Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs ve öğrenim kredisi desteğinde yeni dönem başvuru süreci başladı. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayan başvurular, e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor.

Öğrenciler bir yandan başvurularını tamamlarken diğer yandan burs miktarlarını, sonuçların açıklanacağı tarihi ve ilk ödemelerin hesaplara ne zaman yatırılacağını araştırıyor.

KYK BURS BAŞVURULARINDA SON GÜN 16 EKİM

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için son tarih 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59 olarak belirlendi.

Başvurulara üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra ara sınıflarda eğitim görenler ve yurt dışında yükseköğrenimlerine devam eden Türk vatandaşları da katılabilecek.

Başvuru işlemlerinin belirtilen süre içerisinde e-Devlet üzerinden tamamlanması gerekiyor.

KYK BURSU NE KADAR OLDU? İŞTE 2026 TUTARLARI

2026 yılında uygulanan aylık burs ve öğrenim kredisi miktarları eğitim seviyesine göre değişiyor.

Ön lisans ve lisans öğrencileri: 4.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

Doktora öğrencileri: 12.000 TL Arsuz'da okul kantininde gıda ve deterjan aynı dolapta İçeriği Görüntüle

2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi tutarları ise henüz açıklanmadı. Yeni miktarların Gençlik ve Spor Bakanlığının yapacağı duyuruyla netleşmesi bekleniyor.

İLK KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Başvuruların başlamasının ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri ilk burs ödemelerinin tarihi oldu.

2026-2027 eğitim öğretim dönemine ilişkin ilk burs ve öğrenim kredisi ödemelerinin yapılacağı tarih henüz resmî olarak duyurulmadı.

Önceki yıllarda ilk kez burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri genellikle kasım ayında başlatılmıştı. Bazı dönemlerde ekim ve kasım aylarını kapsayan toplu ödemeler de gerçekleştirilmişti.

Ancak bu yıl ilk ödemelerin hangi tarihte yapılacağı ve kaç aylık ödeme gerçekleştirileceği henüz kesinleşmedi.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin e-Devlet hesaplarına giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığının burs ve öğrenim kredisi başvuru hizmetine ulaşmaları gerekiyor.

Sistemde yer alan kimlik, eğitim ve diğer başvuru bilgilerinin dikkatlice kontrol edilmesi önem taşıyor.

Öğrenim bilgilerinde hata veya eksiklik bulunan öğrencilerin, üniversitelerinin öğrenci işleri birimine başvurarak gerekli düzeltmeleri yaptırmaları gerekiyor.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih de henüz belli olmadı.

Başvuru süresinin sona ermesinin ardından öğrencilerin bilgileri değerlendirmeye alınacak. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ ARASINDAKİ FARK NE?

KYK bursu, belirlenen şartları taşıyan öğrencilere karşılıksız olarak sağlanan maddi destek niteliği taşıyor.

Öğrenim kredisi ise öğrencilere eğitim hayatları boyunca verilen ve ilgili mevzuat çerçevesinde geri ödenmesi gereken bir destek olarak uygulanıyor.

Başvuru sonuçlarında öğrencilerin hangi destek türünden yararlanabilecekleri açıklanıyor.

ÖĞRENCİLERE BAŞVURU UYARISI

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erecek olması nedeniyle öğrencilerin işlemlerini son güne bırakmamaları önem taşıyor.

Başvuru sonuçları, ilk ödeme tarihleri ve 2027 yılı burs miktarlarına ilişkin yeni açıklamaların Gençlik ve Spor Bakanlığının resmî kanallarından duyurulması bekleniyor.