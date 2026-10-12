Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yayımlanan sınav takvimi, eğitim ve kariyer planlaması yapan adayların gündeminde yer alıyor.

2027 yılında üniversiteye yerleşmek, kamu kurumlarında görev almak veya akademik kariyerine devam etmek isteyen adaylar, sınav tarihlerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor.

2027 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

12 Ekim 2026 itibarıyla 2027 yılı ÖSYM sınav takvimi henüz resmî olarak açıklanmadı.

ÖSYM'nin yayımlayacağı takvimde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) gibi önemli sınavların tarihleri yer alacak.

Takvimle birlikte başvuru dönemleri, sınav günleri ve sonuç açıklama tarihleri de netlik kazanacak.

2027 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, bir sonraki yıl düzenlenecek sınavların tarihlerini genellikle yılın son aylarında kamuoyuyla paylaşıyor.

Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında 2027 sınav takviminin 2026 yılının son döneminde açıklanması bekleniyor.

Ancak ÖSYM tarafından takvimin yayımlanacağı güne ilişkin kesin bir tarih duyurulmuş değil.

2027 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversiteye giriş için düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 2027 yılı tarihleri henüz belli olmadı.

YKS kapsamında üç ayrı oturum gerçekleştiriliyor:

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Yabancı Dil Testi (YDT)

Sınavın önceki yıllarda olduğu gibi haziran ayında yapılması beklenirken, kesin tarih ÖSYM'nin resmî takvimiyle duyurulacak.

İnternette yer alan 12-13 Haziran veya 19-20 Haziran 2027 gibi tarihler ise resmî olarak doğrulanmış değil.

2027 KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların katıldığı KPSS'nin 2027 yılı sınav ve başvuru tarihleri de henüz açıklanmadı.

ÖSYM'nin yayımlayacağı takvimle birlikte 2027 yılında gerçekleştirilecek KPSS oturumları ve bunlara ilişkin başvuru süreçleri netleşecek.

Adayların sınav hazırlıklarını planlarken resmî duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.

2027 ALES VE MSÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı ALES'in 2027 yılı oturum tarihleri de henüz duyurulmadı.

Millî Savunma Üniversitesi bünyesindeki askerî öğrenci alımlarında kullanılan MSÜ sınavının tarihi ve başvuru dönemi de ÖSYM'nin açıklamasıyla kesinleşecek.

Her iki sınava katılacak adaylar, başvuru koşulları ve sınav tarihlerine ilişkin ayrıntıları ilgili sınav kılavuzlarından öğrenebilecek.

2027 ÖSYM SINAV TAKVİMİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2027 sınav takvimi yayımlandığında adaylar, sınav ve başvuru tarihlerine ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Güncel duyurular www.osym.gov.tr adresinden takip edilebilecek.

ÖSYM'nin açıklaması öncesinde sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde paylaşılan tahmini sınav tarihlerinin kesinleşmiş bilgiler olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

2027 yılında sınava girecek adaylar için belirleyici olan, ÖSYM tarafından yayımlanacak resmî sınav takvimi olacak.