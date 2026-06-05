BİM marketler zinciri, 9 Haziran Salı günü başlayacak yeni indirim kampanyasının detaylarını duyurdu. Yayımlanan güncel aktüel kataloğa göre, gıda ürünlerinde çeşitli fiyat avantajları tüketicilere sunulacak.

Kampanya kapsamında öne çıkan ürünler arasında hazırlaması pratik gıda alternatifleri yer alıyor. Açıklanan listeye göre, 1000 gramlık Gedik Piliç Acılı Kebap 139 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Yemeklerde ve soslarda sıkça tercih edilen Dost %20 Bitkisel Yağlı Kremsos ise 18 TL'den satışa sunulacak.

KAMPANYA HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Market zincirinin haftalık rutin indirimleri kapsamında belirlenen bu fiyatlar, 9 Haziran Salı gününden itibaren tüm şubelerde geçerli olacak. Stoklarla sınırlı olması beklenen kampanyalı ürünlere, sabahın erken saatlerinden itibaren ulaşılabileceği aktarıldı.

GIDA İNDİRİMLERİ NEDEN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR?

Tüketiciler, mutfak masraflarını dengelemek amacıyla zincir marketlerin haftalık aktüel kataloglarını düzenli olarak izliyor. Özellikle temel gıda ve et ürünlerinde yapılan fiyat güncellemeleri, hane halkı bütçesine doğrudan etki ettiği için kamuoyunda geniş yer buluyor. Yayımlanan bu tür kataloglar, vatandaşların haftalık alışveriş planlamasında belirleyici bir rol üstleniyor.