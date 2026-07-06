ÇOCUKLARIN yeterince sebze yemesini sağlamak zor olabilir. Bunun bir nedeni, çocukların erken yaşta tatlı yiyecekleri tercih etmeye başlaması. Anne sütü bile doğal şekerler içeriyor. Katı gıdalara geçtiklerinde ise bir parça brokoli ya da bir kaşık ıspanak yedirmek kolay olmuyor. Oysa çocukların bol miktarda meyve ve sebze içeren çeşitli bir diyete ihtiyacı var. Kötü beslenme; bilişsel işlevleri, konsantrasyonu, davranışı ve hatta okul performansını etkiliyor. Araştırmacılar çocuklukta beslenme alışkanlıklarını iyileştirmenin yeni yollarını araştırıyor ve bazı yenilikçi çözümler buluyor. İşte uzmanların evde deneyebileceğinizi söylediği altı basit yöntemi derledik.

SIK SIK MARUZ BIRAKMA

İngiltere'de Leeds Üniversitesi'nde biyopsikoloji profesörü Marion Hetherington'a göre erken çocuklukta mümkün olduğunca farklı türde sebzeleri sık sık sunmak fark yaratabilir. Çocuğun sebzelere olan ilgisini artırmak için en başarılı dönem okul öncesi yılları. Hetherington "Beş yaşına kadar çocukları sebze yedirmeye başlamazsanız, artık çok geç olur" diyor. Araştırmalar çocukların bir yiyeceği kabul etmeden önce genellikle birkaç kez tekrar tekrar sunulmasına ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Ancak bu sayının tam olarak kaç olduğu konusunda bulgular karışık: 5 ile 15 arasında değişiyor. Bu, tüm çocukların farklı olmasından kaynaklanıyor. Bir yaşın altındaki çocuklar, genellikle yeni yiyecekleri denemeye karşı daha yüksek isteksizlik (besin neofobisi ya da yeni bir yiyeceğe karşı duyulan korku) gösteren okul öncesi çocuklara (3-4 yaş) kıyasla daha az sayıda maruz kalmaya ihtiyaç duyabilir.

ÖNCE SEBZE SUNUN

Çocuklara bir yiyeceğin onlar için iyi olduğunu söylemek ters etki yaratabilir çünkü çocuklar "sağlıklı" yerine "lezzetli" olarak tanımlanan yiyecekleri seçme eğilimindeler. Bunun yerine sebzeleri ne zaman sunduğunuza dikkat edin. Hetherington, sebzeleri çocuklar en aç oldukları anda, yani öğünün başında sunmanın yeme olasılığını artırdığını söylüyor: "Çocuklar çoğu zaman en çok neyi seviyorsa ilk onu yer. Bezelyeye geldiklerinde ise artık açlıkları azalmış veya kalmamıştır." Bu nedenle diğer yüksek kalorili yiyeceklerle rekabeti ortadan kaldırmak faydalı olabilir.

DAHA SAĞLIKLI YİYECEKLERİN PORSİYONUNU BÜYÜTÜN

Sebzeleri kahvaltıda veya yemekten önce sunmak gerçekçi gelmiyorsa, başka bir yaklaşım da servis porsiyonların oranlarını ayarlamak olabilir. Yani yüksek kalorili bileşenleri azaltıp sebzelerin miktarını artırmak. Bunu sebzeleri garnitür olarak artırarak ya da havuç ve kabak gibi sebzeleri soslara rendeleyerek yapabilirsiniz. Araştırmalar, et-sebze oranı değiştirildiğinde insanların benzer miktarda yemek yemeye devam ettiğini, ancak daha fazla sebze tükettiklerini gösterdiğinden bu yöntem etkili olabilir. Araştırmacılar çocuğun tabağındaki meyve ve sebze miktarının yüzde 50 artırılmasının, yedikleri meyve ve sebze miktarını artırdığı tespit etti.

SEBZELERİN GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRİN

Çocuğun yediği yiyeceği nasıl algıladığını değiştirmek de faydalı bir yol: Yemek tercihimizin büyük bir kısmı gözlerimizle başlar. Birden fazla seçenek sunulduğunda çocuklar en tanıdık ve hoş görünen yiyeceğe yönelir. Bu da yiyeceklerin sunumunu değiştirmenin çocukların daha fazla sebze yemesine yardımcı olabileceği anlamına gelir. 10-13 yaş arası çocukların, ayrı tabaklar yerine tek bir kapta porsiyonlanmış şekilde sunulan sebzeler arasından daha fazla seçip yedikleri bulunmuştur.

BİRLİKTE YEMEK YİYİN

Ebeveynlerin ne yediği, çocukların neyi yemenin normal olduğuna karar vermesinde önemli bir rol oynar. Ebeveynler sağlıksız atıştırmalıklar tüketirse çocuklarının da bunu yapma olasılığı daha yüksektir. Fast food tüketen ya da kahvaltıyı atlayan ebeveynlerin çocuklarında da benzer alışkanlıklar daha yaygın. Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırma, daha sağlıklı beslenen ebeveynlerin çocuklarının daha az kek, çikolata ve tuzlu atıştırmalık tükettiğini gösterdi. Benzer şekilde, sağlıklı beslenme davranışlarını modelleyen ebeveynlerin çocuklarının daha fazla meyve ve sebzeden hoşlandığı bulundu. Haftada en az üç kez birlikte yemek yemek daha sağlıklı kilo, daha iyi beslenme alışkanlıkları ve ebeveynler de sağlıklı besleniyorsa daha sağlıklı yiyecekler tüketme olasılığıyla ilişkilendiriliyor.

YEMEĞİ EĞLENCELİ HALE GETİRİN

Yediklerimizin büyük bir kısmı yiyecekle kurduğumuz ilişkiye dayanır. Araştırmacılar çocukları belirli yiyecekleri yemeye zorlamanın, yiyeceklerden alınan keyfi azaltabileceği ve daha az sağlıklı bir diyete yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Benzer şekilde, çocukları sağlıksız bir ödülle teşvik etmek sağlıksız yiyeceklere olan tercihlerini artırabilir.



Kaynak: BBC Türkçe