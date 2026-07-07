TÜRKİYE, “ejderha sıcakları” olarak adlandırılan yeni sıcak hava dalgasına hazırlanırken uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Aşırı sıcakların yalnızca günlük yaşamı zorlaştırmadığını belirten Dr. Selin Çakmakcı Karakaya, bu durumun nefes almayı bile riskli hale getirdiğini söyledi. Karakaya, iklim krizinin artık geleceğin değil bugünün sağlık sorunu olduğunu vurgulayarak özellikle hassas grupların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Meteoroloji, “ejderha sıcakları” olarak adlandırılan aşırı sıcak hava dalgasına karşı uyarı yaparken, uzmanlardan da peş peşe sağlık uyarıları geldi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Çakmakcı Karakaya, aşırı sıcakların yalnızca bunaltıcı bir hava meselesi olmadığını, doğrudan solunum sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Türk Toraks Derneği Çevre ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan Dr. Karakaya, iklim krizinin artık uzak bir gelecek sorunu olmadığını vurguladı. Karakaya, “İklim krizini bugünün hastalarında görüyoruz. Her gün yaklaşık 20 bin kez nefes alıyor, 10 bin litreden fazla havayı akciğerlerimize çekiyoruz. Ancak artık soluduğumuz havayı sadece oksijen belirlemiyor. Aşırı sıcaklar, hava kirliliği, orman yangınları ve uzayan polen mevsimleri her nefesi daha riskli hale getiriyor” dedi.

Kaynak: CNN Türk