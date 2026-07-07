14 yıl süren çalışmada, iyimserlik düzeyindeki artışın demans riskini yaklaşık yüzde 15 azalttığı belirlendi. Bunama ya da diğer adıyla demans, yalnızca unutkanlıkla sınırlı olmayan, kişinin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini derinden etkileyen sessiz bir hastalık olarak biliniyor. Bilim insanları yıllardır sağlıklı beslenme, egzersiz, uyku düzeni ve kronik hastalık kontrolü gibi koruyucu faktörleri araştırırken, son dönemde dikkat çeken yeni bir başlık daha öne çıktı: iyimserlik. ABD’de 9 binden fazla kişi üzerinde yapılan 14 yıllık araştırma, hayata daha umutlu bakan bireylerde demans riskinin daha düşük olabileceğini gösterdi. Dr. Demet Erciyes çarpıcı araştırmanın detaylarını Milliyet'teki köşesinde paylaştı. İşte o yazı...

Dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri haline gelen bunama ya da diğer adıyla demans, yalnızca hafızayı değil, kimliği, bağımsızlığı ve yaşam kalitesini de yavaş yavaş elimizden alan sessiz bir hastalık. Tıp dünyası yıllardır bu hastalığın nedenlerini ve nasıl önlenebileceğini araştırıyor. Bugüne kadar sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku, tansiyon ve diyabet kontrolü gibi birçok koruyucu faktör üzerinde duruldu. Ancak son yıllarda bilim insanlarının dikkatini çeken yeni bir alan var bu da insanların hayata bakış açısı.

Kaynak: CNN Türk