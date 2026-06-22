Kaza, Houston'ın batısındaki Katy bölgesinde cuma akşamı saatlerinde meydana geldi. Harris County Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre Tesla sürücüsü Michael Butler, seyir halindeyken aracın şerit içinde kalmasını sağlayamadı, yoldan çıktı ve yüksek hızla bir konuta çarptı.

EVİN OTURMA ODASINA KADAR GİRDİ

Yetkililer, aracın tuğla duvarı aşarak evin ön bölümüne kadar ilerlediğini ve o sırada içeride bulunan Martha Avila'ya çarptığını açıkladı. Ağır yaralanan kadın helikopter ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma dosyasına göre Avila, kaza anında evin ön odasında bulunuyordu. Olay yerinden elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde Tesla'nın evin giriş yolunu geçerek doğrudan binaya yöneldiği görülüyor.

SÜRÜCÜ: SİSTEM AKTİFTİ

Yetkililer, sürücünün ilk ifadesinde araçta "otomatik sürüş destek sistemi"nin aktif olduğunu söylediğini belirtti. Ancak kazanın yaşandığı sırada Tesla'nın Autopilot mu yoksa Full Self-Driving (FSD) sistemini mi kullandığı henüz netlik kazanmadı.

Harris County Şerif Ofisi, sürücünün alkollü veya uyuşturucu etkisi altında olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını ve soruşturma sürecinde iş birliği yaptığını açıkladı.

TESLA'NIN SÜRÜŞ TEKNOLOJİLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kaza, Tesla'nın sürücü destek sistemleriyle ilgili güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Şirket, Autopilot ve Full Self-Driving sistemlerinin tamamen otonom olmadığını, sürücünün her an direksiyon kontrolünü devralabilecek şekilde dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geçmiş yıllarda Tesla'nın sürücü destek sistemleriyle bağlantılı çeşitli kazaları incelemeye almıştı. Şirket ayrıca 2023 yılında sürücü dikkatini artırmaya yönelik yazılım güncellemeleri kapsamında 2 milyondan fazla aracı geri çağırmıştı.

Yetkililer, Katy'deki ölümcül kazada aracın neden yoldan çıktığını ve sürücü destek sisteminin olaydaki rolünü belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.