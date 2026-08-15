ANTALYA’DA Kemer Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik sürdürülen ücretsiz kırtasiye desteğinde dağıtımlar devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’nun “Eğitim varsa gelecek var” projesi kapsamında hazırlanan kırtasiye setleri ilçedeki okullara ulaştırılıyor.

6 BİN 500 ÖĞRENCİ FAYDALANACAK

Proje kapsamında anaokulundan 8’inci sınıfa kadar toplam 6 bin 500 öğrencinin kırtasiye ihtiyacının ücretsiz karşılanması hedefleniyor.

Dağıtım çalışmaları Kuzdere Mahallesi’nde bulunan Hacı Mehmet Saygın İlkokulu ve Kemer İmam Hatip Ortaokulu ile devam etti.

KIRTASİYE KUTULARINDA ÇOK SAYIDA MALZEME VAR

Öğrenciler için hazırlanan kırtasiye kutularında kalem, defter, resim defteri, oyun hamuru, pastel boya, kuru boya, kalemlik, yapıştırıcı, kalemtıraş, silgi, makas, bant ve fon kartonu gibi eğitim döneminde ihtiyaç duyulacak çeşitli malzemeler bulunuyor.

Belediyenin kırtasiye malzemelerini ilçedeki okullara ulaştırmaya devam edeceği, dağıtım çalışmalarının okullar açılmadan önce tamamlanmasının planlandığı belirtildi.