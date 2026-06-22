ALANYA’DA Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi tarafından Kır Çiçekleri Kız Öğrenci Yurdu’nda teşekkür kahvaltısı düzenlendi. Bir süredir tadilat, güçlendirme ve yangın kapılarının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle kapalı olan yurtta işlemlerin tamamlandığı belirtildi.

‘YURDUMUZUN TEKRAR AÇILMASINI KUTLUYORUZ’

ÇYDD Alanya Şube Başkanı Nilgün Özcan, yurdun yeniden açılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özcan, “Bugün çok mutluyuz. Hepinizin bildiği gibi Kır Çiçekleri Kız Yurdu bir yıldır kapalıydı. Güçlendirme ve yangın kapılarının değişmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Çok şükür hepsini bitirdik. Seneye kapılarımızı öğrencilerimize tekrar açıyoruz” dedi. Yurdun kapalı olduğu süreçte büyük stres yaşadıklarını belirten Özcan, “Bugün burada hem mutluluğumuzu kutlayalım hem de bize destek olan eş dostla teşekkür kahvaltısında buluşalım istedik. Yurdumuzun tekrar açılışını kutluyoruz. Destek veren, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

İKİNCİ EL PAZARINA DAVET

Özcan, derneğe katkı sağlamak amacıyla ikinci el pazarı düzenleyeceklerini de açıkladı. Kiraların yüksek olması nedeniyle kalıcı dükkân konusunda zorluk yaşadıklarını ifade eden Özcan, Şevket Tokuş Caddesi’nde Kamburoğlu Kuyumculuk yanında geçici satış noktası oluşturduklarını söyledi. Özcan, “Pazartesi 22 Haziran’da açıp 27 Haziran’a kadar bir haftalık ucuzluk pazarı yapıyoruz. Gerçekten çok uygun fiyatlarla satış olacak. Herkesi katkı vermeye bekliyoruz” dedi. Programa katılanlar, yurt binasını gezerek yapılan çalışmaları inceledi. Etkinlikte ayrıca el emeği ürünler ve ikinci el kıyafetler de tanıtıldı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi