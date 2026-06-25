Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Ankara'da düzenlenecek ve 32 ülkenin devlet ile hükümet başkanını ağırlayacak zirve için geniş çaplı hazırlıklar başladı. Başkentte liderlerin güvenliği ve konforu amacıyla bazı kamusal alanlarda geçici kısıtlamalara gidileceği iddia edildi.

Zirve programı kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah sporu yapabilmesi için özel önlemler planlanıyor. Botanik Parkı, Dikmen Vadisi ve Eymir Gölü gibi kentin önemli yeşil alanlarının belirli saatlerde sivil kullanıma kapatılabileceği öne sürüldü.

GECEKONDULAR PANELLERLE GİZLENDİ

Hazırlıklar sadece güvenlik kısıtlamalarıyla sınırlı kalmadı. Yabancı heyetlerin geçiş yapacağı ana güzergahlarda acil asfalt ve peyzaj çalışmaları yürütülüyor. Yol kenarında bulunan bazı gecekonduların ise görüntü kirliliği oluşturmaması adına büyük plakalar ve panellerle kapatıldığı bildirildi.

ZİRVE PROTOKOLÜ NELERİ KAPSIYOR?

Uluslararası diplomasi kuralları gereği, 32 ülkenin en üst düzeyde temsil edildiği bu tür organizasyonlarda başkentler olağanüstü hal protokollerine geçiş yapıyor. Çok sayıda otelin heyetlere tahsis edildiği organizasyonda, ABD heyeti kapsamında Donald Trump için de ekstra güvenlik ve konaklama düzenlemeleri yapıldığı aktarıldı.

Alınan bu olağanüstü önlemler çeşitli siyasi çevreler ve vatandaşlar tarafından eleştiri konusu olurken, yetkili merciler uygulamaların tamamen güvenlik ve standart devlet protokolü zorunluluklarından kaynaklandığını savundu.