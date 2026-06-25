Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulan 12'nci Yargı Paketi, aileler arasında uzun yıllar süren miras uyuşmazlıklarına yeni yasal düzenlemeler getiriyor. CNN Türk yayınında detayları aktaran Avukat Eyüphan Korkmaz'ın açıklamalarına göre, taslak metin miras yoluyla kalan mülklerin satışında varislere ön alım hakkı tanımayı hedefliyor. Düzenleme ile mahkeme süreçlerinin hızlandırılması ve hak kayıplarının önlenmesi planlanıyor.

Mevcut yasal çerçevede, mirasçılardan yalnızca birinin ortak mülkün satışına onay vermemesi durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi üzerinden Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) davası açılabiliyordu. Bu davalar yıllarca sürerken, mülkün çoğu zaman değerinin altında bir bedelle üçüncü kişilere satılması aile içindeki sorunları daha da derinleştiriyordu.

BİRİNCİ SATIŞTA VARİSLERE ÖNCELİK HAKKI NASIL UYGULANACAK?

Yeni düzenleme, miras kalan taşınmazların öncelikle aile içinde kalmasını güvence altına alıyor. Avukat Korkmaz'ın paylaştığı örneğe göre, muhammen bedeli 1 milyon TL olarak belirlenen bir gayrimenkulün ilk satış aşamasında dışarıdan teklif alınmayacak. Taşınmaz, belirlenen mevcut değeri ve satış masraflarını karşılayan mirasçılardan birine devredilebilecek. Varislerden hiçbirinin talip olmaması durumunda ise ikinci satış aşamasına geçilerek süreç herkese açık hale getirilecek.

İZALE-İ ŞUYU DAVALARINDA PRATİK FAYDA NE OLACAK?

Hukuk sisteminde mülkiyet ortaklığını sona erdiren İzale-i Şuyu davaları, hak sahiplerinin mülkten yararlanmasını engelleyen ve en uzun süren hukuki işlemler arasında yer alıyor. Getirilen bu ön alım zorunluluğu, varislerin kendi aralarında anlaşma zeminini yasal olarak güçlendirirken, mülkün spekülatif amaçlı üçüncü şahısların eline geçmesini engelleyen pratik bir koruma kalkanı işlevi görecek.

SÜRECİ UZATANLARA HANGİ CEZALAR VERİLECEK?

Yasal haklarını kötüye kullanarak satış sürecini kasıtlı olarak uzatmak isteyen mirasçılara yönelik caydırıcı önlemler de pakette yer alıyor. Düzenlemenin 7. fıkrası uyarınca, itiraz veya teklif sunan kişinin sunduğu tutarın yüzde 10'u oranında teminat yatırması zorunlu hale geliyor. Ayrıca, keyfi tekliflerle mahkemeyi oyalayanlara teklif tutarının yüzde 5'i oranında idari para cezası kesilecek.