AVGİAD tarafından organize edilen geleneksel Van kahvaltısı etkinliği, iş dünyasını yoğun bir katılımla bir araya getirdi.

AVGİAD

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Karakoç’un ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmanın konuğu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan adayı Davut Çetin oldu.

Çetin, Antalya'nın farklı bölgelerden gelip üreten insanların ortak şehri olduğunu ve bu çeşitliliğin kentin en büyük gücünü oluşturduğunu vurguladı. Sivil toplum kuruluşlarının devlet ile toplum arasında köprü kurduğunu belirten Çetin, TOBB

Yönetim Kurulu Üyeliği ve ATSO

Başkanlığı yaptığı dönemde kapalı kapılar ardında bir yönetim sergilemediğini aktardı.

ATSO YENİDEN NASIL PROJE FABRİKASI OLACAK?

Geçmiş dönemde ATSO'nun bir proje fabrikası gibi işlediğini savunan Çetin, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok çalışmaya imza attıklarını hatırlattı. Antalya'nın taleplerini Ankara'ya ve karar verici platformlara taşıdıklarını ifade eden Çetin, güçlü bir kentin yalnızca ekonomide değil lobi faaliyetlerinde de etkin olması gerektiğinin altını çizdi.

ÇETİN NEDEN KIRMIZI LİSTELERLE YENİDEN ADAY?

Seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Çetin, makam hırsıyla veya geçmişle hesaplaşmak amacıyla yola çıkmadığını bildirdi. Mevcut yönetimin 145 yıllık kurumun potansiyelini geriye götürdüğünü öne süren Çetin, üretken kimliğin ve ortak akıl kültürünün zayıflamasına sessiz kalamadıkları için kırmızı listelerle yeniden aday olduklarını duyurdu.

ATSO SEÇİMLERİNDE SİVİL TOPLUM TEMASLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Antalya iş dünyasının çatı kuruluşu olan ATSO'daki seçim yarışları, kentin ekonomik dinamiklerini doğrudan etkiliyor. Adayların sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü bu tür temaslar, sektörel sorunların tespiti ve Ankara nezdindeki lobi faaliyetlerinin güçlendirilmesi açısından kritik bir zemin oluşturuyor.

Konuşmasını destek talebinin ötesinde bir birliktelik çağrısıyla tamamlayan Çetin, katılımcıları kentin geleceğine, girişimcilere ve sektörlere hep birlikte sahip çıkmaya davet etti.