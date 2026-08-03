Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından, ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşların beklediği oran netleşti. Resmi verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 31,75 seviyesine ulaştı.

Açıklanan bu verilerin ardından, ağustos ayı içinde yapılacak kira artışlarında baz alınacak tavan oran yüzde 31,90 olarak kesinleşti. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, mülk sahipleri ve kiracılar kendi aralarında anlaşarak bu oranın altında bir artış belirleyebiliyor. Ancak yasal olarak ev sahiplerinin talep edebileceği en yüksek zam sınırı yüzde 31,90'ı geçemeyecek.

GEÇEN AYA GÖRE DÜŞÜŞ VAR MI?

Kira artış oranlarında bir önceki aya kıyasla küçük bir gerileme yaşandığı görülüyor. Geçtiğimiz ay yenilenen sözleşmelerde uygulanabilen tavan zam oranı yüzde 32,03 olarak kayıtlara geçmişti. Ağustos ayı verileriyle birlikte artış sınırında ufak çaplı bir düşüş gerçekleşmiş oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Mevzuat gereği konut kira artış oranları, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalamalarına göre hesaplanıyor. Açıklanan yüzde 31,90'lık oran, son bir yılın ortalama enflasyon verisini yansıtıyor ve yasal üst sınır olarak kabul ediliyor. Bu sınırın üzerinde yapılan zam talepleri hukuki olarak geçerlilik taşımıyor.