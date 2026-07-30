2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı Büyükşehir Yasası, kırsal bölgelerdeki idari yapıda köklü değişiklikler beraberinde getirmişti. Bu süreçte tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüştürülen köylerde; ortak malların yönetimi, mera kullanımı, tarımsal üretim ve yerel karar alma süreçlerinde çeşitli aksaklıklar yaşanmaya başlandı.

Şerafettin Kılıç tarafından hazırlanan kanun teklifinin gerekçesinde, kırsal nüfusun azalması, tarımsal üretimde karşılaşılan zorluklar ve gıda arz güvenliğine yönelik riskler ön plana çıkarıldı. Yapılacak yasal düzenlemeyle birlikte kırsal yerleşimlerin idari yapısının güçlendirilmesi, tarımsal üretimin desteklenmesi ve kırsaldan kente göçün yavaşlatılması hedefleniyor.

10 KİLOMETRE KRİTERİ VE YENİ İDARİ STATÜ

Teklifin en dikkat çeken unsurlarından biri, ilçe merkezine olan mesafe kriteri oldu. Buna göre getirilen temel düzenlemeler şu başlıklar altında toplandı. İlçe merkezine 10 kilometreden daha fazla uzaklıkta bulunan ve kırsal karakterini sürdüren yerleşimler yeniden köy tüzel kişiliğine kavuşturulacak.

İlçe merkezine yakın konumda bulunan yerleşimler ise mevcut mahalle statülerini korumaya devam edecek. Köy statüsüne dönecek olan yerleşimler büyükşehir belediyelerinin hizmet alanı dışına çıkarılmayacak; altyapı, ulaşım, içme suyu, kanalizasyon ve çevre hizmetleri büyükşehirler tarafından yürütülmeye devam edecek. Köy yönetimleri ise yerel ihtiyaçlara yönelik hizmetleri organize edecek.

ORTAK MALLAR İADE EDİLECEK

Yeni düzenleme, daha önce belediyelere devredilen köy mallarının yeniden iadesine yönelik önemli adımlar içeriyor. Teklifin yasalaşması halinde hayata geçirilecek uygulamalar şunlardır:

Mera, yaylak, köy konağı, sulama tesisleri ve diğer ortak taşınmazlar yeniden oluşturulacak köy tüzel kişiliklerine veya eski maliklerine devredilecek.

Uygulamaya ilişkin tüm usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle netleştirilecek.

Meclis Süreci: Kanun teklifi, TBMM'deki ilgili komisyonlarda ve Genel Kurul'da görüşülüp onaylandıktan sonra resmen yürürlüğe girecek.

Muhabir: Sudi Çandır