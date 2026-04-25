Küresel piyasalardaki dalgalanmaların ardından Türkiye'deki yatırımcıların tercihleri yön değiştirdi. Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 3 bin 103 hanehalkı ile yapılan Nisan ayı anketi sonuçlandı. Araştırma, vatandaşın güvenli liman olarak gördüğü altından yavaş yavaş uzaklaştığını gösterdi.

ALTIN DÜŞÜŞTE KONUT YÜKSELİŞTE

Mart 2026 döneminde birikimlerini altınla değerlendireceğini belirtenlerin oranı yüzde 55,2 seviyesindeydi. Nisan ayında ise bu oran yüzde 48,8'e geriledi. Altına olan ilginin azalmasıyla birlikte taşınmaz varlıklara yönelik talep artış gösterdi. Mart ayında yüzde 28,5 olan gayrimenkul alma eğilimi, 4,9 puanlık yükselişle yüzde 33,4 seviyesine ulaştı.

Ankete katılanların yüzde 65,2'si konut fiyatlarının ilerleyen dönemde artmayı sürdüreceğini düşünüyor. Önümüzdeki 12 ay için fiyat artış beklentisi ise yüzde 35,2 seviyesinde sabitlendi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ VE ALANYA YANSIMALARI

TCMB

Sektörel Enflasyon Beklentileri raporu, piyasa ile vatandaş arasındaki görüş ayrılığını da ortaya koydu. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 23,39, reel sektörde yüzde 33,70, hanehalkında ise yüzde 51,56 olarak ölçüldü. Finans dünyası ile vatandaş arasındaki 28 puanlık bu fark, halkın enflasyon karşısında temkinli kalmayı sürdürdüğünü işaret ediyor.

Yatırım kararlarında 18-39 yaş arası genç nüfusun birikim iştahının daha yüksek olduğu belirlenirken, kararı verenlerin yüzde 54,7'sini erkekler, yüzde 45,3'ünü kadınlar oluşturdu. Ülke genelinde taşınmaza kayan bu yatırım eğiliminin, Alanya gibi inşaat ve emlak sektörünün yerel ekonomide büyük yer tuttuğu ilçelerde konut talebine olası yansımaları sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.