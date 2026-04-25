Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki E.B. ile babası Ali B. (42) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.B., babasını boğazından bıçakladı. Olayın hemen ardından şüpheli çocuk, polis merkezine giderek kendi rızasıyla teslim oldu.

Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, şüpheli E.B. ilk beyanında babasının kendisine uzun süredir tacizde bulunduğunu öne sürdü. Bu iddia üzerine hızla olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, 42 yaşındaki Ali B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli süreç kapsamında, olayın gerçekleştiği adreste detaylı delil toplama çalışması yapıldı. Şüphelinin yaşının küçük olması nedeniyle yasal prosedürler gereği resmi ifadesinin Çocuk Şube Müdürlüğü'nde alınacağı bildirildi. Bu sürece yasa gereği bir pedagog ve avukat eşlik edecek. Polis ekipleri, öne sürülen istismar iddialarının doğruluğunu araştırmak için komşuların ve aile yakınlarının ifadelerine başvuruyor.

HUKUKİ SÜREÇ VE KAMUOYU YANSIMASI

Hukukçular, suça sürüklenen çocukların yer aldığı ve aile içi istismar iddialarının bulunduğu vakalarda soruşturmaların özel gizlilik hükümleriyle yürütüldüğünü vurguluyor. Olası istismar bulguları, yargılama aşamasındaki cezai sorumluluk ve haksız tahrik değerlendirmelerini doğrudan etkiliyor. Bu tür ağır travmatik vakalar ve barındırdığı iddialar, Alanya başta olmak üzere ülke genelindeki kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Aile içi şiddetin önlenmesi ve çocuk koruma mekanizmalarının işleyişi, ilgili kurumların gündeminde kalmaya devam ediyor.