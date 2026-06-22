Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Japonya'nın Yamanashi bölgesinde yer alan Nisiyama Onsen Keiunkan oteli, MS 705 yılından bu yana aralıksız hizmet vererek kırılması güç bir rekora imza atıyor. Tam 1321 yıldır aynı ailenin kuşaktan kuşağa aktararak yönettiği tesis, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından dünyanın en eski ticari işletmesi olarak tescillendi. Fuji Dağı yakınlarındaki bu tarihi yapı, modern otelcilik anlayışına direnerek geleneksel dokusunu ilk günkü gibi korumayı başarıyor.

Tesisin en önemli özelliklerinden biri, doğrudan termal kaplıca kaynaklarının üzerine inşa edilmiş olması. Bu doğal konum sayesinde oteldeki tüm banyolara termal kaynak suyu kesintisiz olarak ulaşıyor. Dağlık ve izole bir vadide bulunan otele ulaşım, günümüzde bile yalnızca çevre köylerden kalkan özel minibüslerle sağlanıyor.

ASIRLIK OTEL HANGİ FELAKETLERİ ATLATTI?

İşletmenin 13 asırlık geçmişi, sadece misafir ağırlamakla değil, aynı zamanda büyük doğal afetlere karşı verilen hayatta kalma mücadelesiyle de dikkat çekiyor. Tarihi kayıtlara göre tesis, 1909 ve 1916 yıllarında çıkan iki büyük yangından son anda kurtuldu. 1925 yılında ise dağdan kopan devasa bir kaya kütlesi otel binalarından birinin üzerine düştü.

En büyük yapısal değişim ise 1982 yılında yaşanan şiddetli bir tayfun felaketinin ardından zorunlu olarak hayata geçirildi. Tayfunun yol açtığı ağır yıkım sebebiyle otelin ana binası, tarihi süreç içerisinde toplam üç kez farklı noktalara taşınmak durumunda kaldı.

13 YÜZYILLIK SÜREKLİLİĞİN SIRRI NEDİR?

Geleneksel Japon konaklama kültürünün en eski temsilcisi olan bu yapı, modern turizmin standartlaşmış mimari anlayışını reddederek tarihi atmosferini bir miras olarak yaşatıyor. 2011 yılında resmiyet kazanan dünya rekorunun ardından küresel bir ilgi odağı haline gelen kompleks, köklü aile işletmelerinin krizler ve doğal afetler karşısındaki dayanıklılığını gösteren eşsiz bir örnek olarak dünyanın dört bir yanından turist ağırlamaya devam ediyor.