Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, oyuncu Deniz Baysal ve müzisyen Barış Yurtçu'nun evliliğinde sona gelindi. Baysal'ın, eşinin ilgisizliği gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve evleri ayırdığı bildirildi. Sürecin başlamasının ardından ünlü oyuncunun İzmir'e, ailesinin yanına gittiği öğrenildi.

Başlangıçta anlaşmalı olarak planlanan ayrılık süreci, krizle karşılaştı. Barış Yurtçu'nun ayrılığa sıcak bakmaması ve boşanmak istememesi üzerine davanın niteliği değişti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle hukuki süreç çekişmeli davaya dönüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından olası söylentilerin ve spekülasyonların önüne geçmek isteyen Baysal'ın, mahkemeden gizlilik kararı aldırdığı açıklandı.

ÇEKİŞMELİ DAVAYA DÖNÜŞMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Medeni Kanunu'na göre, eşlerden birinin boşanmayı reddetmesi durumunda süreç çekişmeli dava usulüyle ilerliyor. Bu durumda mahkeme, davacı tarafın öne sürdüğü iddiaları kanıtlamasını bekliyor. 2019 yılında dünyaevine giren çiftin hukuki sürecinin, mahkemedeki anlaşmazlık nedeniyle daha uzun bir zaman dilimine yayılması öngörülüyor.