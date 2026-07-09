Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin uçuş ve yolcu istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Ocak-Haziran döneminde toplam 44,5 milyon yolcuya hizmet vererek geçen yılın aynı dönemine kıyasla %5,5 oranında büyüme kaydetti.

Yılın ilk yarısında şirketin sunduğu toplam kapasite (AKK) %5,1 artışla 135,5 milyar kilometreye ulaşırken, yolcu doluluk oranı 2,3 puanlık bir ivmeyle %83,7 oldu. Bu dönemde dış hatlardan taşınan yolcu sayısı %6,6 artarak 29,4 milyona, iç hat yolcu sayısı ise %3,6 büyüyerek 15,1 milyona yükseldi.

HAZİRAN AYINDA UZAK DOĞU UÇUŞLARI NASIL ETKİLEDİ?

Sadece Haziran ayı verileri incelendiğinde, toplam yolcu sayısı %1,6 azalarak 8,1 milyonda kalırken, arzedilen koltuk kilometre de %1,2 düşüşle 23,4 milyara geriledi. Kapasitedeki bu daralmaya rağmen genel yolcu doluluk oranı 2,3 puan artışla %84,5 seviyesine ulaştı. Yurt dışı uçuşlarında yolcu sayısı %1,5 artışla 5,2 milyona çıkarken, doluluk oranı 2,6 puanlık ivmeyle %84,2 olarak kayıtlara geçti. Bölgesel bazda en belirgin hareketlilik Uzak Doğu pazarında yaşandı; bu hatlarda AKK %13,3, yolcu sayısı %10,1 arttı. Orta Doğu pazarında ise AKK %33,4 ve yolcu sayısı %13,5 oranında daraldı.

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FİLO BÜYÜKLÜĞÜ VE KARGO OPERASYONLARINDAKİ ARTIŞ NE YÖNDE?

Haziran ayında iç hat yolcu sayısının %6,9'luk düşüşle 2,9 milyona gerilemesine rağmen doluluk oranının %88,2 ile yüksek seyrini koruması, uçuş planlamalarındaki operasyonel verimliliğin sürdüğünü gösteriyor. Kurumun paylaştığı bilgilere göre, uçulan nokta sayısı Haziran 2026 itibarıyla 358'e çıkarken, aktif filo büyüklüğü %13,8'lik artışla 552 uçağa ulaştı. Lojistik tarafında da ivme devam etti; Haziran ayında taşınan kargo hacmi %11,6 artışla 201,5 bin tona, ilk altı aydaki toplam kargo tonajı ise %13,3 artışla 1 milyon 157 bin tona yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi