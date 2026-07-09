İş insanı Ali Ağaoğlu, bebek bekleyen sevgilisi Bige Yıldırımer ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatile çıktı. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, Ağaoğlu yakın dostlarının katıldığı özel bir yemek organize etti.

Yaklaşık 3.5 aylık hamile olduğu belirtilen Bige Yıldırımer için düzenlenen kutlama, Güllük beldesinde ünlü bir restoranda gerçekleşti. Yoğun iş temposuna ara veren Ağaoğlu'nun, sevgilisinin konforu için tatil planını özel teknesinde sürdürdüğü ifade edildi.

KUTLAMA YEMEĞİNE NE KADAR ÖDENDİ?

Bebek haberi üzerine yakın çevresiyle bir araya gelen çiftin yemek faturası dikkat çekti. Ağaoğlu'nun, Güllük'teki restoranda düzenlenen bu özel kutlama için mekan işletmesine 1 milyon Türk Lirası hesap ödediği ortaya çıktı.

BODRUM'DAKİ LÜKS TÜKETİM GÜNDEMDE

Yaz sezonunda Bodrum'daki yeme içme sektöründe oluşan yüksek fiyatlamalar ve lüks tüketim harcamaları, kamuoyunda sıklıkla tartışılan konular arasında yer alıyor. Ağaoğlu'nun ödediği 1 milyon liralık hesap da, bölgedeki üst segment restoranların fiyat politikalarını yansıtan bir örnek olarak kayıtlara geçti.